AI op het grote scherm: Gemini komt naar Google TV

De dagen van de Google Assistent zijn nu echt geteld. Ook op smart-televisies met Google TV wordt de digitale assistent vervangen door Gemini. Daardoor kun je straks natuurlijke gesprekken voeren met het grote scherm.

Gemini maakt oversteek naar Google TV

Wie een televisie met Google TV heeft, kan al jaren gebruikmaken van de Google Assistent. Zo krijg je bijvoorbeeld tips voor series die je mogelijk interessant vindt. Binnenkort worden de mogelijkheden echter een stuk groter. De zoekgigant gaat Google TV namelijk voorzien van zijn AI-assistent Gemini.

Zo voer je straks natuurlijke gesprekken met je televisie. Vraag bijvoorbeeld om een aanrader als jij van drama’s houdt, maar je partner meer gesteld is op lichtvoetige komedies. Gemini zal dan een film proberen te vinden die jullie beiden kan bekoren. Ook kun je een serie omschrijven waarvan je de titel bent vergeten. Gemini vertelt je dan (als het goed is) welke je waarschijnlijk bedoelt.

De mogelijkheden zijn nog veel groter. Je kunt Gemini ook vragen om het vorige seizoen van een serie samen te vatten voor je aan de nieuwe afleveringen begint.

Verder benadrukt Google dat het veel makkelijker wordt om te leren met Google TV. Vraag bijvoorbeeld om een specifiek recept of een YouTube-video die je kind uitlegt hoe vulkanen werken. Die wordt dan direct afgespeeld.

Chromecast lijkt buiten de boot te vallen

Gemini is aanvankelijk alleen beschikbaar op de nieuwe en peperdure TCL QM9K-televisie. Google belooft dat de AI-assistent de komende maanden op steeds meer tv’s en apparaten te vinden zal zijn. Daar hoort ook de Google TV Streamer bij, de meest recente mediaspeler van het bedrijf.

De Chromecast met Google TV wordt niet genoemd. Het lijkt er dus op dat deze oudere mediaspeler buiten de boot valt. Een grote verrassing kunnen we dat niet noemen, hij is al een poosje niet meer te koop, maar jammer vinden we het wel.

Ga jij binnenkort met je televisie babbelen? Laat het weten in de reacties