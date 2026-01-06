Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Zo maakt Gemini jouw Google TV pas écht slim

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
6 januari 2026, 9:18
1 min leestijd
Ook zo beu dat je eindeloos door het menu van je televisie moet struinen om allerlei instellingen te vinden? De introductie van Gemini op Google TV is dé uitkomst. Lees welke gemakken jij allemaal kunt verwachten.

Gemini verandert kijkbeleving

Mag je scherm wel wat helderder of het geluid iets harder? Laat je afstandsbediening of telefoon liggen en zeg het gewoon tegen je televisie. Dat is wat Gemini op Google TV mogelijk maakt. Deze functie werd onlangs gepresenteerd op de techbeurs CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas.

Maar, dat is nog lang niet alles. Naast het veranderen van allerlei instellingen met je stem, kun je straks ook veel gemakkelijker content zoeken. Dan hebben we het niet alleen over je favoriete series, maar ook over foto’s en video’s.

Zoek die ene leuke vakantiefoto in Google Foto’s of ga aan de slag met Nano Banana en bewerk je kiekjes en video’s tot ware kunstwerken. Vooral de afmetingen van menig beeldscherm maken het tot een ideaal canvas om je creativiteit de vrije loop te laten.

Met name die laatste twee opties maken van je televisie niet meer dat zwarte scherm dat vaker uit- dan aanstaat. Je display wordt door de toevoeging van steeds meer AI een plek om de hele dag allerlei beelden te tonen.

Uitrol is begonnen

Gemini op Google TV is vooralsnog alleen beschikbaar op slimme tv’s van het Chinese TCL, maar zal uitgerold worden naar andere Google TV-merken. Wanneer alle functies ook beschikbaar zijn in alle talen en alle landen, weten we nog niet.

We verwachten de komende dagen nog veel meer nieuws te kunnen brengen van CES. Hou ons daarom goed in de gaten via onderstaande knoppen.

Nog meer Gemini

Bron: Blog Google
Bron afbeelding: 9to5
Lezersreacties

