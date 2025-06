Gemini-modellen: alle verschillen en mogelijkheden uitgelegd

Googles kunstmatige intelligentie Gemini is in verschillende vormen en smaken beschikbaar. In dit artikel leggen uit wat de verschillen zijn en wat je wel of niet in het Nederlands kunt gebruiken.

Gemini-modellen: alles uitgelegd

Volgens Google zitten we in de ‘Gemini era’ en bijna alles bij het bedrijf draait daarom om zijn kunstmatige intelligentie Gemini. Terwijl er één Google Assistent was, is er niet zoiets als één Gemini. Er zijn verschillende AI-modellen en de ene is beter dan de andere. Daarom leggen we in dit artikel uit hoe het ervoor staat, wat het verschil is tussen deze modellen en wat je er mee kunt.

Wat zijn deze modellen en waarom zijn er verschillende?

Generatieve kunstmatige intelligentie, waar Gemini een voorbeeld van is, werkt door een hele hoop data te verzamelen en daarmee te trainen. Via algoritmes worden er talloze verbindingen gemaakt, waardoor er vervolgens beter voorspellingen gedaan kunnen worden over wat gegenereerd moet worden. Het resultaat is een AI-model.

Hoe goed zo’n model is, ligt aan verschillende factoren. Dat heeft te maken met de dataset die gebruikt is om de AI te trainen, de hoeveelheid tijd die er gebruikt is om de verbindingen te maken en de algoritmes: de regels die gebruikt worden om verbindingen te maken.

Er gaat veel tijd en geld zitten in het trainen van AI-modellen, voornamelijk omdat het een hoop rekenkracht kost. Daarom vragen AI-bedrijven meestal geld voor het gebruik van het meest geavanceerde AI-model.

Welke Gemini-modellen zijn er?

Google maakt het mensen niet makkelijk om onderscheid te maken tussen deze modellen, want de benaming is ingewikkeld en verandert regelmatig. Google Gemini is op dit moment onder te verdelen in de modellen Flash, Pro en Nano.

Gemini Flash: Dit is de basisversie van Gemini die je tegenkomt als je bijvoorbeeld met Gemini praat op je smartphone of webbrowser, zonder dat je betaalt.

Gemini Pro: Dit is het meest geavanceerde AI-model van Google. Dat betekent dat praktisch alle resultaten, van de gesprekken tot het genereren van plaatjes, beter gaat vergeleken met Flash. Voor het gebruik van dit AI-model moet je betalen.

Je hebt de keuze tussen een Gemini AI Pro-abonnement voor 21,99 euro per maand, of het extra dure Google AI Ultra-abonnement voor 247,99 euro per maand. Dat laatste is alleen voor professionals aan te raden.

Gemini Nano: Bovenstaande Gemini-modellen werken alleen met een internetverbinding, omdat het AI-model niet lokaal op je apparaat draait. Met Gemini Nano is dat wel het geval. Dit model kan compleet op een Google Pixel-smartphone draaien, waardoor je razendsnel reacties krijgt, offline kunt zijn en je privacy blijft gewaarborgd. Door het kleine formaat zijn de mogelijkheden wel beperkt.

Hoe zit het met de getallen achter het model?

Elk model heeft ook een getal ervoor of erachter staan. Zo is er Gemini 1.5 Pro en Gemini 2.5 Pro. Er is Gemini 2.0 Flash en Gemini 2.5 Flash.

Zodra een AI-model wordt verbeterd, zet Google er een hoger cijfer achter om aan te geven dat dit een betere versie van hetzelfde AI-model is. Een AI-model met een 2.5 is dus altijd beter dan een model met 1.5.

Met een nieuwe versie kunnen er verschillende dingen zijn verbeterd. Zo kunnen de antwoorden nauwkeuriger zijn, worden er betere plaatjes gegenereerd of kun je meer informatie in een chatgesprek plaatsen – waar Gemini vervolgens mee aan de slag gaat.

Welke Gemini heb ik op mijn smartphone?

Welke versie van Gemini je gebruikt op je smartphone ligt aan verschillende dingen: welke smartphone heb je, betaal je en welke functie gebruik je?

Heb je bijvoorbeeld een Samsung-toestel en betaal je niet voor Gemini, dan maak je gebruik van de nieuwste versie van Gemini Flash. Met een nieuwe Google Pixel zullen verschillende taken door Gemini Nano worden gedaan. Betaal je voor AI Pro, of heb je een gratis proefabonnement met je nieuwe smartphone, dan worden je taken door Gemini Pro opgepakt.

Welke andere Gemini-termen moet ik kennen?

Al deze verschillende AI-modellen kunnen al ingewikkeld zijn, maar Google maakt het nog een stukje lastiger. We zetten nog enkele belangrijke termen op een rijtje.

Gemini Live: Dit is de mogelijkheid om een gesprek met Gemini te voeren zonder telkens nieuwe prompts te hoeven geven. Dat voelt alsof je met een mens praat.

Project Astra: Project Astra is de toekomst van Gemini. Via de camera van je smartphone of via een slimme bril, kun je met Gemini over je omgeving praten.

Google AI Studio: Voor ontwikkelaars is dit de plek om toepassingen te maken met Gemini.

Gemma: Dit is een losstaand AI-model, gebaseerd op dezelfde technologie als Gemini. Bijzonder aan dit model is dat die opensource is. Leuk voor ontwikkelaars die met de technologie aan de slag willen.

Imagen: Imagen is het model dat Google gebruikt om afbeeldingen te genereren gebaseerd op tekstopdrachten.

Veo: Veo is het AI-model van Google om video’s te genereren gebaseerd op tekstopdrachten.

Flow: Flow is een app speciaal voor het maken van AI-video’s, combineert met de nieuwste versie van Veo.

NotebookLM: Dit is de AI-onderzoeksassistent van Google waarmee je podcasts kunt genereren gebaseerd op documenten en websites.

Kan Gemini overal Nederlands?

Gemini spreekt Nederlands, maar dat betekent niet dat alle nieuwe functies ook direct in het Nederlands werken. Inmiddels werken onder andere Gemini Live en de podcasts maken in NotebookLM wel gewoon in het Nederlands.

Omdat dit soort modellen vaak met meer Engelse data worden getraind vergeleken met Nederlandse data, is de wel kans groot dat Engelse prompts betere resultaten geven.

Wat is de simpelste manier om Gemini te proberen?

Wil je aan de slag met Gemini, dan is de Gemini-app downloaden de makkelijkste manier om dat te doen. De app download je via onderstaande knop in de Play Store. Lees onze Gemini-appgids om er achter te komen wat je zoal met de app kunt doen.

