‘Gemini wordt jouw leeshulpje in al je e-books’

Lekker aan het lezen, maar mis je net dat beetje context om een boek echt helemaal te snappen? Dan kan Gemini binnenkort zomaar uitkomst bieden. Bereid je voor op een flinke upgrade van jouw leeservaring.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gemini in Google Play Boeken-app

Gemini vindt steeds meer zijn weg naar allerlei apps, diensten en apparaten. Denk aan Android Auto, Google TV en Wear OS-smartwatches. Een volgende toevoeging aan die lijst lijkt de Google Play Boeken-app. Aanwijzingen voor de komst van de AI-assistent zijn gevonden in een stukje code van de bèta-versie van die app. Oordeel zelf:

<string name=”selection_menu_reader_insights”>Ask Gemini</string>

Daarnaast wist website Android Authority in de Boeken-app van Google de optie voor Gemini tevoorschijn te toveren door een bepaald woord of een alinea in een boek te selecteren. Zie onderstaande screenshots.

Handige context met één druk op de knop

Dit is goed nieuws voor iedereen die net wat meer info nodig heeft om stukken uit een boek te snappen. De optie om woorden te vertalen of uit te leggen is er namelijk al. Maar Gemini lijkt een welkome stap verder in het echt begrijpen van een boek met wat moeilijkere passages.

Momenteel werkt het nog niet, maar het is niet heel vergezocht dat Gemini straks korte samenvattingen voor je kan genereren, stukken tekst kan herschrijven in begrijpelijkere taal en je kan voorzien van allerlei achtergrondinfo. Dat laatste is handig als je bijvoorbeeld diep verzonken bent in een historische roman.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor de leeservaring zou het prettig zijn als je in de Google Play Boeken-app blijft terwijl Gemini je helpt. Dan kun je namelijk weer snel verder met lezen. Mocht je de app wel moeten verlaten na het tikken op de ‘Ask Gemini’-knop, dan komt dat de leesbeleving niet echt ten goede. Maar, dat is nog even koffiedik kijken.

Lees jij graag e-books en zo ja, in welke app doe je dat het liefst? Verder zijn we benieuwd of jij Gemini of een andere AI-assisitent nuttig zou vinden als leeshulp op de achtergrond.