Gemini wordt persoonlijker, maar hoeveel moet je met de AI delen?

Gemini wordt persoonlijker. De AI van Google leert steeds meer over je leven, maar hoeveel moet je eigenlijk delen?

Gemini wordt persoonlijker

Gemini heeft in de Verenigde Staten sinds een maandje iets nieuws: gebruikers die betalen voor AI Pro of AI Ultra kunnen ‘Personal Intelligence’ activeren. Het idee is dat je apps zoals Gmail, Agenda, Drive, Documenten, Foto’s, Maps en de rest koppelt, waarna Gemini bij het beantwoorden van vragen rekening houdt met je leven. Ook kun je jouw voorkeuren met Gemini delen, zoals dat je alleen plantaardig eet.

Het is de volgende stap in de richting van een gepersonaliseerde AI-assistent, zoals in de film Her. Google heeft als geen ander AI-bedrijf toegang tot allerlei persoonlijke informatie, waardoor Gemini in theorie jou beter leert kennen dan ChatGPT of Claude.

Vraag je de AI bijvoorbeeld om tips voor een vakantie, een boek, een activiteit of een restaurant, dan houdt Gemini automatisch rekening met jouw voorkeuren en informatie uit je apps.

Hoe veilig is het?

Google roept aan alle kanten dat deze functie absoluut veilig is. Dat betekent onder andere dat het verbinden van je apps standaard uit staat. Jij kiest welke apps gekoppeld moeten worden en je kunt het ook altijd weer uitzetten. Als apps eenmaal zijn gekoppeld, dan gebruikt Gemini alle data in deze apps om je vragen te beantwoorden en acties uit te voeren.

Google belooft daarnaast dat je persoonlijke data, zoals je e-mails in Gmail of je foto’s in Google Foto’s, niet gebruikt worden om Gemini te trainen. Toch is het niet onverstandig om terughoudend te zijn, want je geeft hiermee wel toegang tot een hoop privégegevens. Al je foto’s, e-mails, afspraken en documenten koppel je aan een technologie die zich toch nog vaak onvoorspelbaar gedraagt.

Moet je dit vertrouwen?

Dit is anders dan hoe Google je persoonlijke data geanonimiseerd gebruikt om advertenties te laten zien. Je kunt je daar ongemakkelijk bij voelen, maar Google heeft nooit een reden gegeven om te wantrouwen dat jouw gegevens veilig blijven. Met moderne AI ligt dat toch anders.

We weten bijvoorbeeld nog niet welke gevolgen het heeft als AI je steeds beter leert kennen. Wel weten we dat informatie die AI eenmaal heeft geleerd moeilijk weer vergeten kan worden. De ontwikkeling van generatieve kunstmatige intelligentie gaat daarnaast zo snel dat het onmogelijk is dat alles rond veiligheid en privacy goed genoeg is getest.

Welke keuze maak jij?

Personal Intelligence komt de komende tijd naar meer landen en ook naar de gratis versie van Gemini. Het is maar een kwestie van tijd tot je zelf jouw apps kunt koppelen. Die keuze is dan aan jou.

We willen niet zeggen dat Gemini toegang geven tot al je persoonlijke informatie een slechte keuze is, maar we hopen wel dat je er in ieder geval goed over nadenkt voordat je het doet.

Gemini in Chrome

