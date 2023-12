Gemini maakt Google Bard veel beter: dit moet je weten

Google introduceert Gemini om van Google Bard een geduchte concurrent van ChatGPT te maken. We vertellen in dit artikel wat je moet weten.

Gemini Pro, Gemini Ultra, Gemini Nano: wat betekent het?

Toen Google Bard uitkwam, was direct duidelijk dat de chatbot niet tegen ChatGPT op kon. Google stelde gebruikers al snel gerust dat er verbetering op komst was in de vorm van Gemini. Gemini is een AI-model van Google Deepmind en kan gezien worden als de nieuwe basis voor Google Bard.

De lancering van Google Gemini gebeurt onnodig ingewikkeld, met termen als Gemini Pro, Gemini Ultra, Gemini Nano en Bard Advanced. In dit artikel leggen we uit wat je moet weten.

Wat doet Gemini beter?

Vergeleken met de huidige versie van Google Bard, moet Gemini beter zijn in praktisch alles. Google zegt dat de basisversie van Gemini in zes van de acht testen zelfs beter scoort dan ChatGPT 3.5.

De grootste vernieuwing is dat Gemini vanaf het begin is gebouwd als een multimodaal AI-model. Dat betekent dat het niet alleen tekst, maar bijvoorbeeld ook afbeeldingen, audio en video kan herkennen.

Eerst alleen in het Engels en niet in Europa

Helaas is er slecht nieuws. Gemini wordt eerst alleen in het Engels uitgerold en nog niet in Europa. Er waren eerst geruchten dat heel Gemini uitgesteld zou worden, omdat het AI-model problemen heeft met andere talen.

Waarom Europa op dit moment compleet wordt overgeslagen is ook niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat Google zich zorgen maakt om de komende AI-wet.

Bard Advanced komt begin 2024

De versie van Gemini die nu naar Bard wordt uitgerold heet Gemini Pro. Begin 2024 komt er een extra versie van Google Bard waarmee je een nog betere versie van het AI-model kunt gebruiken. Google noemt deze versie Bard Advanced en Bard Advanced maakt gebruik van Gemini Ultra. Snap je het nog?

Het bedrijf zegt eerst nog allerlei veiligheidschecks uit te voeren en de geavanceerde chatbot daarna eerst bij een kleine groep te testen. De rest mag er dan begin volgend jaar mee aan de slag.

Google heeft nog niet gezegd of je voor Bard Advanced moet betalen. OpenAI biedt tegen betaling ChatGPT Pro aan, waarmee je toegang krijgt tot de beste versie van die chatbot.

En wat is Gemini Nano?

Nog even samenvattend: Gemini Pro wordt de basis van Google Bard en Gemini Ultra wordt de allerbeste versie van het AI-model voor Bard Advanced. Daarnaast presenteert Google ook nog Gemini Nano.

Gemini Nano is een compacte versie van de technologie speciaal voor het doen van taken op een smartphone. De Google Pixel 8 Pro is het eerste toestel dat Gemini Nano krijgt. Het is dan mogelijk om onder andere samenvattingen van de Recorder-app te ontvangen en via toetsenbord Gboard slimme reacties te typen in WhatsApp.

Wanneer kan ik met Gemini aan de slag?

Het is nog niet bekend wanneer Gemini in Europa en in het Nederlands beschikbaar wordt gemaakt.

Wil je zelf aan de slag met Google Bard? Pas dan op dat je geen app downloadt om de chatbot te gebruiken. Ga in plaats daarvan naar de website Bard.google.com. Daar kun je direct beginnen met typen om vragen te stellen aan de chatbot. We helpen je op weg met het schrijven van sterke prompts voor chatbots.

