Google maakt duidelijk wanneer de Google Assistent officieel van zijn speakers wordt verbannen, maar is Gemini daar wel klaar voor?

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Kan Gemini de Google Assistent al vervangen in je smart home?

De Google Assistent is sinds september niet meer beschikbaar op Android en Wear OS en nu is ook de smart home aan de beurt. Google bevestigt dat de Google Assistent voor Google-speakers op 2 augustus 2027 met pensioen gaat. Op alle speakers van Google moet je dan met Gemini praten, ook voor bijvoorbeeld het zetten van een timer of wekker.

In theorie kan Gemini alles wat de Google Assistent kan, maar dan meer. Zo kun je aan Gemini veel complexere vragen stellen en antwoorden krijgen, of een doorlopend gesprek voeren met Gemini Live. Ook kun je een reeks opdrachten voor je smart home in één keer geven en deze opdrachten op verschillende manieren verwoorden. Toch werkt Gemini in de praktijk niet altijd even goed.

Zeker in het geval van de simpele taken waar de Google Assistent in uitblinkt, reageert Gemini trager. Ook kan Gemini door de verschillende verwoordingen in je opdrachten in de war raken, terwijl dat met de simpele voorgeprogrammeerde opdrachten van de Google Assistent minder een probleem was. De AI voelt daardoor op sommige vlakken als een achteruitgang.

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Google werkt aan oplossingen

Google is zich bewust van deze problemen en rolt maandelijks meerdere updates uit om Gemini voor Home te verbeteren. Vooral de recente updates zijn hoopgevend.

Deze maand begon Google met de uitrol van een update waardoor Gemini sneller reageert als je een wekker of timer zet, of deze juist wil annuleren. Daarmee wordt een grote irritatie verholpen.

Ook een ander probleem wordt aangepakt. Als Gemini je opdracht niet helemaal begrepen heeft, dan gaat die niet zelf een oplossing bedenken. De AI vraagt voortaan om verduidelijking. Daarnaast moeten complexe opdrachten ook vaker gewoon begrepen worden.

In onze vroege test met Gemini voor Home viel het ons daarnaast al op dat je tijdens een gesprek met Gemini Live niet ondertussen je huis kunt besturen of een timer aan kunt zetten. Je moet uit het gesprek stappen, vervolgens je opdracht geven en daarna een nieuw gesprek beginnen. Dat heeft Google inmiddels ook opgelost: met de nieuwste update (nu eerst alleen nog voor mensen met vroege toegang) kun je midden in een gesprek een opdracht geven.

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Verkeerde speaker

Als gebruiker van deze speakers valt nog iets op. In onze test noemden we het probleem al dat de verkeerde speaker vaak reageert op je opdracht. Dan sta je in de keuken, en beantwoordt de speaker in de woonkamer je vraag.

De laatste tijd vragen mijn Google Nest-speakers, Google Home Speaker en de Google Home-app steeds vaker of er via de juiste speaker is beantwoord nadat ik een antwoord heb gekregen. Dit wijst er op dat Google er werk van maakt om ook dit probleem aan te pakken.

Dat Google de Google Assistent op zijn speakers wat extra tijd heeft gegeven vergeleken met Android en Wear OS is de juiste beslissing, maar met alle nieuwe updates lijkt Gemini zeker in de zomer van 2027 klaar om alle taken over te nemen.

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Aan de slag met Gemini voor Home

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