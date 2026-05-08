Gemini voor Home getest: zo bevalt een AI in je huis

Gemini voor Home maakt zich klaar om ook in Nederland de Google Assistent te vervangen. Nu wel alleen nog via vroege toegang. Zo bevalt het.

Gemini Voor Home in vroege toegang getest

De dagen van de Google Assistent als startpunt voor je smart home zijn geteld, want vervanger Gemini spreekt Nederlands en kun je uitnodigen in huis. Wel alleen nog via vroege toegang.

En zelfs als je in de instellingen van Google Home aangeeft Gemini te willen proberen, dan word je eerst nog op een wachtlijst geplaatst en moet je geduld hebben totdat Google een e-mail stuurt met: “Je huis heeft een upgrade naar Gemini voor Home gekregen.” Maar is het ook echt een upgrade? We hebben het getest.

Verschillende stemmen

Zodra je toegang krijgt, moet je eerst nog wat leeswerk doen. In een lap tekst waarschuwt Google dat Gemini voor Home fouten kan maken en je de reacties dus niet zomaar moet vertrouwen. Ook wordt gewaarschuwd dat je toezicht op je kinderen moet houden, met tips dat je hen er aan moet herinneren dat Gemini geen persoon is.

Daarnaast moet je accepteren dat Gemini activiteiten zoals audio, video, gebruikersgegevens en meer verwerkt, en dat de vragen die je stelt worden opgeslagen en gebruikt om AI-modellen te trainen. Ook kan het gebeuren dat menselijke reviewers je interacties bekijken om de kwaliteit van Gemini te verbeteren. Het is nogal wat, dus lees het vooral goed door.

Als beloning voor dit werk mag je uit tien verschillende (Nederlands sprekende) stemmen kiezen waarmee Gemini met je praat. Het is een mooie selectie aan vrouwelijk en mannelijk klinkende stemmen met flink wat variatie. Als je het moeilijk vind om een keuze te maken, dan kun je de stem later altijd nog veranderen.

Simpele instructies

Simpele instructies weet Gemini goed op te volgen, vergelijkbaar met de Google Assistent. Denk aan het aan- en uitzetten van de lampen, het besturen van de temperatuur, het zetten van een timer of het vertellen wat het weer is.

Het grote voordeel van Gemini vergeleken met de Google Assistent is dat je niet de precieze woorden zoals “zet lampen aan” hoeft te gebruiken, omdat de AI beter snapt wat je bedoelt als je het anders verwoordt. Je kunt dus ook “het is te donker in huis” zeggen en dan zullen de lampen waarschijnlijk ook aan gaan. Ik zeg waarschijnlijk, want het resultaat is wisselvallig. Gemini zal niet altijd precies snappen wat je bedoelt.

Bij het beantwoorden van wat complexere vragen weet Gemini veel meer te overtuigen dan de Google Assistent. De oude spraakassistent kwam dan al snel met “Op website X staat…” met dan een heel verhaal. Gemini geeft gewoon antwoord. Dat is ideaal als je bijvoorbeeld tijdens het koken wil weten hoelang je broccoli moet koken, of waar je een kruid het beste mee kunt vervangen.

Vooral interessant als je betaalt

Om de beste functies van Gemini voor Home te gebruiken heb je wel een abonnement nodig: Google Home Premium. Je krijgt dan niet alleen videogeschiedenis van je camera’s te zien, maar met een geavanceerd abonnement ook de mogelijkheid om via gewone taal vragen te stellen over wat de camera’s hebben gezien. Denk aan “hoe laat zijn de kinderen van huis gegaan”? Dat werkt alleen wel met een beperkt aantal Google-camera’s. Zelfs de wat oudere Google Nest-camera die ik heb staan is er niet geschikt voor.

De beste toevoeging van Gemini voor Home (en ook alleen voor betalende gebruikers) is Gemini Live. Je zegt tegen Gemini dat je wil chatten of live wil gaan, en je kunt vervolgens ongestoord over van alles babbelen met de AI. Ideaal als je wat wil brainstormen of gewoon tijdens het koken iemand zoekt om mee te praten.

Een nadeel is wel dat je in de Live-modus niet je huis kunt besturen. Je moet dan uit het Live-gesprek stappen, een opdracht geven en weer een nieuw Live-gesprek starten. Dat voelt onnodig ingewikkeld. Wel kun je ‘Verder praten’ in de instellingen aanzetten zodat je buiten Live om in ieder geval niet voor elke opdracht ‘Hey, Google’ hoeft te zeggen, maar gewoon verschillende opdrachten na elkaar kunt geven.

Bij het activeren van Gemini voor Home krijg je een maand gratis Home Premium Standard om te proberen.

Verbeteringen

Het is duidelijk dat Gemini voor Home inmiddels een stuk beter is geworden dan toen de AI net in de Verenigde Staten uitrolde. Daar werd onder andere veel geklaagd over de traagheid van de AI, maar Gemini reageert inmiddels niet veel trager dan de Google Assistent.

Er is nog wel genoeg ruimte voor verbeteringen en niet alleen rond het beter opvolgen van de opdrachten die je geeft. Het probleem dat de verkeerde speaker antwoordt geeft op je vraag lijkt bijvoorbeeld groter geworden. Je kunt wel per speaker instellen wat de gevoeligheid is bij het uitspreken van ‘Hey, Google’, maar je wil natuurlijk dat als je in een andere ruimte bent de speaker in die ruimte antwoord geeft. Ook kreeg ik het maar niet voor elkaar om items op een boodschappenlijstje laten zetten, omdat Gemini stelde dat Voice Match niet was ingesteld terwijl dit wel het geval was.

Het is niet voor niets dat Gemini voor Home alleen nog als preview beschikbaar is via vroegtijdige toegang. De AI heeft nog wat extra tijd in de keuken nodig om massaal losgelaten te worden in de huizen van gebruikers. Maar na alle horrorverhalen van vroege testers in de Verenigde Staten, viel deze eerste ervaring alles mee.

Zo activeer je Gemini voor Home

Om Gemini voor Home te activeren tik je in de Google Home-app op je profielicoon en kies je voor ‘Instellingen voor huis’. Daar vind je de optie ‘Vroege toegang’ waar je toegang vraagt tot Gemini. Dan wacht je tot een e-mail krijgt van Google. Je weet dat je met Gemini praat als de lampjes op je speaker kleurtjes hebben.

