‘Nieuwe Chromecast met afstandsbediening en Android TV op komst’

Volgens een betrouwbare bron, die op de hoogte is van Google’s plannen, gaat het bedrijf binnenkort de tweede Chromecast Ultra onthullen. Het apparaatje lijkt veel op de huidige Chromecast, maar er komt wél een afstandsbediening bij.



Gerucht: Opvolger van Chromecast Ultra op komst

De bron vertelt aan 9to5Google dat de nieuwe Chromecast zoals verwacht 4K HDR-beeldkwaliteit ondersteunt. Daarnaast biedt het apparaatje zoals zijn voorgangers bluetooth- en wifi-ondersteuning. Maar een nieuwe bijkomstigheid is een extra afstandsbediening dat iets weg heeft van een Apple TV-afstandsbediening.

Hiermee bedien je het device door op de knoppen te drukken, of via de microfoon. Met Google Assistent wordt er namelijk spraakbediening toegevoegd aan de Chromecast. De bron beweert dat deze afstandsbediening ook gekoppeld kan worden met je televisie. Qua uiterlijk gaat de Chromecast Ultra lijken op de derde generatie van de Google Chromecast, die in 2018 op de markt kwam.

Het handige apparaatje biedt ook ondersteuning voor Android TV. Daarmee heb je snel toegang tot verschillende apps. Dat is extra handig voor streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus, NPO Start en meer. Het is nog niet duidelijk wanneer de Chromecast officieel wordt onthuld. Ook is er nog niets bekend over de prijs. Momenteel kost de eerste generatie van de Chromecast rond de tachtig euro.

Lanceringsdatum nog onbekend

Waarschijnlijk wilde Google de Chromecast Ultra onthullen tijdens het Google I/O event dat gepland stond voor 12 t/m 14 mei. Deze werd echter onlangs geannuleerd wegens angst voor verspreiding van het coronavirus. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer Google haar nieuwe producten gaat onthullen.

