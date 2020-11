De draadloze oordopjes uit de Galaxy Buds-serie van Samsung zijn één van de populairste earbuds van dit moment. Nu is er een gerucht dat er zelfs een nieuw model aankomt met de naam Galaxy Buds Beyond, compleet met actieve ruisonderdrukking.

‘Samsung lanceert in januari nieuwe Galaxy Buds Beyond’

Volgens een nieuw rapport van SamMobile presenteert Samsung naast de Galaxy S21-serie ook een nieuwe set Galaxy Buds. Dat is op zich niet zo verrassend en valt helemaal binnen de traditie van Samsung. Het bedrijf lanceerde namelijk eerder al draadloze oordopjes gelijktijdig met de S20-serie en de later de Note 20.

Wat kunnen we van de nieuwe Galaxy Buds verwachten? SamMobile meldt dat het nieuwe paar net als de Galaxy Buds Live ondersteuning biedt aan actieve ruisonderdrukking. Er zal echter wel een groot verschil tussen beiden zijn: de nieuwe Galaxy Buds nemen een andere vorm aan.

Niet boonvormig, wel met betere ruisonderdrukking

Zeg maar gedag tegen het nu al iconische boontje van Samsung. Als het aan SamMobile ligt worden de draadloze oortjes voorzien van siliconen in-ear-oordopjes. Hierdoor sluiten de earbuds het oor beter af en kan de actieve ruisonderdrukking goed zijn werk doen.

Naast een verbeterde ruisonderdrukking beweert het rapport dat Samsung meerdere stappen onderneemt om de geluidskwaliteit te verbeteren. Onder andere door het toevoegen van een verbeterde Ambient Mode. De huidige Galaxy Buds Plus bieden al een solide geluidservaring, maar met de verbeterde ruisonderdrukking en audiohardware legt Samsung de lat net wat hoger.

Een verbeterd model vraagt ook om een productnaam dat net een stapje verder gaat. Het rapport noemt Galaxy Buds Beyond als potentiële naam van de nieuwe oordopjes. Deze naam lijkt passend. In januari of februari weten we het echter pas zeker.

Aankondiging Samsung Galaxy S21-serie in januari of februari

Er doen twee geruchten de ronde. Enerzijds claimt SamMobile dat de aankondiging in januari plaatsvindt, anderzijds meldt Android Headlines dat de presentatie in een maand later is. Gewoonlijk kiest Samsung voor een onthulling in februari.

Het is niet de eerste keer dat men een eerdere onthulling verwacht. Bijna ieder jaar is er wel een gerucht dat voorspelt dat Samsung haar nieuwe telefoon eerder lanceert. Meestal zit een eerdere onthulling er dan toch niet in.

De komende tijd wordt ongetwijfeld meer duidelijk. Blijf dus op de hoogte door Android Planet te volgen, bijvoorbeeld via onze app of nieuwsbrief.

