Vanaf Android 9.0 (Pie) is het veelal niet meer mogelijk om gesprekken op te nemen. Volgens geruchten komt gespreksopname weer terug naar de telefoon-app van Google. Info daarover is gevonden in de code van een bèta van de app.

Gespreksopname telefoon-app Google

De knappe koppen van XDA Developers hebben de bètaversie van de telefoon-app van Google uitvoerig bekeken. Dankzij deze zogenaamde ‘apk-teardown’ lijkt het erop dat de mogelijkheid om gesprekken op te nemen met Android weer terugkomt. In de code vonden ze namelijk aanwijzingen dat Google werkt aan zo’n functie. Volgens de info verschijnt er een speciale knop in de app om conversaties op te nemen.

Het verband wordt gelegd met Xiaomi, die hun Europese smartphones levert met de standaard telefoon-applicatie van Google. In toestellen op andere markten levert de Chinese fabrikant de eigen MIUI-dialer. Daarmee kunnen gesprekken nog wel worden opgenomen. Eerder zei Xiaomi al dat de mogelijkheid van het opnemen van gesprekken in 2020 beschikbaar zou worden voor toestellen met Googles telefoon-app.

Daarbij noemt de website tot slot dat dit geen specifieke Xiaomi-optie is. Dat betekent dus dat de optie gebruikt zou kunnen worden op andere toestellen met de standaard telefoon-app, zoals de Google Pixels.

Gesprekken opnemen vanaf Android 9.0 niet meer mogelijk

Vanaf Android 9.0 (Pie) is het opnemen van gesprekken standaard niet meer mogelijk. Ook via verschillende applicaties uit de Play Store waarmee dat voorheen wel kon, kan dat niet meer. Dit komt door restricties die Google heeft toegevoegd aan het besturingssysteem. Waarom Google nu werkt aan een functie die eerder juist werd verwijderd, is onbekend.

Privacy is een belangrijk punt in dit geval. In veel landen is het opnemen van een telefoongesprek zonder de gesprekspartner om toestemming te vragen namelijk helemaal niet toegestaan. In Nederland is dat echter niet het geval, zo schreven we eerder. Google kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de opneemfunctie automatisch uit te schakelen in landen waar dit niet mag.

