Gerucht: Google Pixel 5 kan andere apparaten draadloos opladen

De eerste Android 11 Developer Preview is uitgebracht en dat betekent dat er weer gesnuffeld kan worden in de code. Daardoor is nu informatie gevonden over de functie ‘Battery Share’. Het lijkt erop dat de Google Pixel 5 andere apparaten draadloos kan opladen.

Google Pixel 5: andere apparatuur draadloos opladen

Eerder dan verwacht is de eerste Android 11 Developer Preview uitgegeven. Daardoor weten we welke functies Google allemaal naar de nieuwe Android-versie brengt. Later dit jaar komt die uit voor gebruikers, waar het nu nog gaat om een ontwikkelaarsversie. In de broncode zijn vaak nog meer aanwijzingen te vinden voor nieuwe functies. XDA Developers is daarin gedoken en heeft interessante info gevonden.

In de broncode van Android 11 is een functie gespot met de naam ‘Battery Share’. Daarmee lijkt het erop dat Google zelf werkt aan een functie om andere apparaten draadloos van stroom te kunnen voorzien. Daarbij gaat het om een functie van Google zelf en niet voor de zogenaamde AOSP-variant van Android. Dat is de Android Open Source Project-variant, die fabrikanten ook kunnen gebruiken voor hun toestellen.

Later dit jaar verwachten we ook de Google Pixel 5 en Pixel 5 XL. Van die grote variant verscheen vorige week nog een vermeende render van een prototype. In de code is niet specifiek genoemd dat deze functie naar de Pixel 5-serie komt, maar de codenaam ‘Redfin’ duikt wel op. Dat is de naam van een vissensoort en dat doet Google altijd als het gaat om Pixel-smartphones.

Reverse wireless charging

Ook valt te lezen dat wanneer je deze functie gebruikt “de accu van de smartphone sneller leeg gaat”, een logisch gevolg natuurlijk. Deze functie van het draadloos opladen van andere apparatuur is al te vinden op verschillende andere toestellen, zoals de Huawei P30 Pro en nieuwe Samsung Galaxy S20-serie.

Daarmee kun je andere toestellen of bijvoorbeeld oordopjes die draadloos opladen ondersteunen, voorzien van stroom. Deze functie wordt ook wel reverse wireless charging genoemd. Als deze functie daadwerkelijk naar de Pixel 5-serie komt, zijn het de eerste toestellen van de zoekgigant met deze feature.

Vanaf de Google Pixel 3‘s is het wel mogelijk om de toestellen zelf draadloos op te laden, maar dat kon alleen met de eigen Pixel Stand-oplader. De Pixel 4 en Pixel 4 XL kunnen ook worden opgeladen met andere Qi-opladers. Dat gaat met een maximaal vermogen van 11 Watt.

