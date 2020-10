De Pixels van dit jaar zijn vlotte smartphones, maar vallen in het middensegment. Volgens de eerste geruchten verschijnt in maart 2021 echter een high-end Google Pixel-telefoon.

Gerucht: Google Pixel in maart 2021

De geruchten over de aankomende Pixel komen van Max Weinbach, een betrouwbare lekker in de smartphonewereld. Zelfs hij heeft zijn vraagtekens bij de informatie, dus we nemen de informatie wel met een korreltje zout. Weinbach heeft tot nu toe van twee mensen gehoord dat Google volgend jaar al snel komt met een echt vlaggenschip in de Pixel-lijn.

Dat zou al in maart 2021 moeten gebeuren, maar details over specifieke hardware of features noemt hij niet. Daarbij denken we wel gelijk aan een high-end processor, zoals de aankomende Snapdragon 875-chip van fabrikant Qualcomm. Die wordt later dit jaar gepresenteerd, waarna ‘ie vervolgens gebruikt kan worden in high-end toestellen. Er gaan echter ook geruchten dat Google een eigen chip ontwikkelt, net zoals Huawei, Samsung en Apple al doen.

Ook kunnen we denken aan een Pixel-smartphone met meer werk- en opslaggeheugen. Tot slot lijkt ook een nog hogere ververssnelheid een logische keuze. Hoe hoger deze is, hoe vloeiender een toestel aanvoelt. De huidige Google Pixel 5 heeft een scherm dat 90 keer per seconde wordt vernieuwd, terwijl de concurrentie al toestellen op de markt heeft met 120Hz- of zelfs 144Hz-displays.

Een eventuele high-end Google Pixel gaat vermoedelijk vallen in de Pixel 6-lijn. Eerder verschenen ook al geruchten over de 2021-plannen voor de smartphones van de techreus. Daarin werd ook nog gesproken over een Pixel 5a en een opvouwbare Google Pixel.

Google Pixels van afgelopen jaar

Afgelopen jaar zijn naast de Pixel 5 ook de Google Pixel 4a en Pixel 4a 5G-variant uitgebracht. De smartphones zijn officieel niet in Nederland te koop, maar kosten in Duitsland respectievelijk 349 en 499 euro. De Pixel 5 bevat de meeste features en mogelijkheden, maar is daardoor ook de meest prijzige van het 2020-trio: ruim 600 euro. De toestellen zijn wel in Nederland te krijgen, maar voor een hogere prijs, wat komt door grijze import.

Volgende week publiceren we onze uitgebreide Google Pixel 5 review. Check tot dan alvast onze eerste ervaringen met het toestel. De Pixel 4a ligt ook bij de redactie en ook van dat toestel komt er een review aan.

