Gerucht: Google Pixel Watch draait op vier jaar oude chip

De Google Pixel Watch is nog maar net aangekondigd en nu al tempert een gerucht ons enthousiasme: de smartwatch draait mogelijk op een vier jaar(!) oude chip. Dat zou geen goed nieuws zijn voor de prestaties van het horloge.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Oude chip in gloednieuwe Google Pixel Watch’

Op de ontwikkelaarsconferentie I/O 2022 kondigde Google deze week de Pixel Watch officieel aan. Na maanden van geruchten kregen we eindelijk een glimp te zien van de smartwatch. Voorlopig is het horloge echter nog niet te koop. Ook liet Google maar weinig los over de exacte specificaties.

Inmiddels denken we te weten waarom. Volgens 9to5Google draait de Google Pixel Watch namelijk op een chip die maar liefst vier jaar oud is. Het zou gaan om Samsungs Exynos 9110-processor. Die zit ook in de eerste Samsung Galaxy Watch uit 2018.

Er gingen al langer geruchten dat Google zou kiezen voor een Samsung-chip. Toen dachten we aan de Exynos W920 van de Galaxy Watch 4. Het lijkt nu dus om een veel ouder model te gaan. Dat zou te maken hebben met de lange ontwikkeltijd van de Pixel Watch. Toen het horloge eenmaal af was, bleek het niet meer mogelijk om de chip in te ruilen voor een moderner exemplaar.

Wat dit betekent voor de prestaties van de Google Pixel Watch is afwachten. De Samsung Exynos 9110 is naar de huidige maatstaven in ieder geval niet erg snel en ook niet erg energiezuinig. Hopelijk kan Google het besturingssysteem Wear OS zodanig optimaliseren dat het horloge toch fijn werkt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we over de Google Pixel Watch

De Google Pixel Watch heeft een cirkelvorming ontwerp van roestvrij staal. Daardoor lijkt de smartwatch op een klassiek horloge. Uiteraard houdt het apparaatje je gezondheid bij en krijg je notificaties van je smartphone te zien. Daarnaast navigeer je via Google Maps, ook zonder je mobiel, en gebruik je het horloge om te betalen via Google Pay. Ook kun je slimme apparaten in huis bedienen met de Google Home-app.

Google brengt de Pixel Watch na de zomer op de markt. Waarschijnlijk zal het horloge niet officieel in Nederland te koop zijn. Vermoedelijk kun je hem wel over de grens in Duitsland aanschaffen.

Lees het laatste nieuws over Google: