Heb je een bibliotheek vol audiobestanden van je favoriete artiesten? Het ziet er naar uit dat je deze binnenkort ook via Spotify kunt afspelen. Eindelijk! Zo vult de streamingdienst het gat op dat Google Music achterlaat.

Lees verder na de advertentie.

Binnenkort op je smartphone: lokale audiobestanden afspelen met Spotify?

Bijna iedereen maakt wel eens gebruik van een muziekstreamingsdienst, maar soms mis je gewoon net een paar favoriete nummers. Lokale bestanden op je telefoon kunnen deze leegte opvullen, maar veruit de populairste streamingdienst, Spotify, maakt dit nog niet mogelijk.

Althans, het lijkt er nu op dat Spotify voor Android intussen eindelijk het toevoegen van lokale muziek aan je Spotify-afspeellijsten mogelijk maakt. Twitteraar Jane Manchun Wong ontdekte dat de muziekdienst een nieuwe functie ontwikkelt voor de Android-app. Daarmee kunnen gebruikers eindelijk lokale audiobestanden importeren via hun toestel zelf.

Nu is het alleen via de desktop-app van Spotify mogelijk om persoonlijke audiobestanden naar je apparaat te synchroniseren. Deze mogelijkheid bestaat echter alleen voor Premium-accounts. Daarbij is de functie nog wat onbetrouwbaar en verloopt de synchronisatie niet altijd op rolletjes.

Google Play Muziek stopt

De mogelijkheid om lokale bestanden aan je Spotify-account toe te voegen komt als geroepen. Na het opdoeken van Google Play Muziek, zijn sommige gebruikers nog op zoek naar alternatieven. Hoewel YouTube Music een adequate vervanging is, ontbreken aan deze dienst nogal wat functies. Zo is het bij YouTube Music niet mogelijk podcasts te beluisteren en biedt Spotify een veel grotere collectie afspeellijsten.

Google spoort oude gebruikers van Play Muziek wel aan om de overstap naar de muziek-app te maken. Dat is zeker niet gek, YouTube Music is nu immers de enige muziekdienst van het bedrijf. Luisteraars kunnen moeiteloos overstappen naar YouTube Music. Zie je een ‘gedwongen’ overstap niet zitten, dan is Spotify zeker het overwegen waard.

Vooral nu de mogelijkheid om lokale bestanden af te spelen steeds dichterbij komt. Wanneer we de nieuwe functie gaan zien is voor nog onbekend. Wat ons betreft gebeurt dat echter liever vandaag dan morgen.

Meer lezen over Spotify: