Volgens nieuwe info gaat Nokia verschillende nieuwe toestellen presenteren op het Mobile World Congress. Het gaat onder andere om de Nokia 8.2 met 5G-ondersteuning en een aantal betaalbare toestellen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nokia kiest MWC als podium voor nieuwe toestellen

De info komt van een bron uit China en is naar buiten gebracht door NokiaMob. Daarbij noemt de website dat het gaat om een betrouwbare bron, maar dat de info voor nu niet te verifiëren is. Eerder verscheen ook al nieuws over de aankomende Nokia 9.2. Die moet in juni op de markt komen, maar kan best eens aangekondigd worden in februari.

Dan vindt namelijk het Mobile World Congress plaats in Barcelona. Tijdens dit event, wat wordt gehouden van 24 tot en met 27 februari, zullen verschillende fabrikanten nieuwe producten presenteren. Onder andere Nokia is van de partij en zou daar verschillende smartphones willen laten zien.

Nokia 8.2 5G

Eén van de toestellen waar Nokia mee zou komen op het MWC is de Nokia 8.2 met 5G-ondersteuning. Volgens de bron is de 4G-versie geannuleerd. Het toestel zou een adviesprijs krijgen van 459 euro voor het model met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag.

De processor is de Snapdragon 765 van Qualcomm en bevat een geïntegreerde 5G-module. De camera lijkt qua uiterlijk en gebruikte lenzen veel op die van de Nokia 7.2. Wel is er een selfiecamera van 32 megapixel aanwezig, aldus de bron. De accu heeft een capaciteit van 3500 mAh en draadloos opladen is niet mogelijk. Een koptelefoonaansluiting is nog wel aanwezig en de vingerafdrukscanner is verwerkt in de zijkant.

Nokia 5.2

De bron noemt ook de Nokia 5.2, die op de markt komt als model met 3GB werkgeheugen en 32GB opslag. In sommige landen wordt ook een 4/64GB-model uitgebracht. Het scherm krijgt een diagonaal van 6,2 inch en de Snapdragon 632-chip is het kloppende hart van dit toestel.

De cameramodule lijkt qua uiterlijk op die van de Nokia 6.2 en bevat een 16- en 8 megapixelcamera. Qua kleuren zou weer gekozen worden voor zwart en zilver, net als de 6.2, en de vanafprijs is geschat op 169 euro.

Nokia 1.3

De Nokia 1.3 moet een budgettoestel worden met een prijs van rond de 79 euro. Voor dat bedrag krijg je een toestel met 1GB RAM en 8GB interne opslag. De frontcamera schiet plaatjes van 5 megapixel, terwijl de enkele camera op de achterkant dat doet in 13 megapixel. Daarbij zou de selfiecamera ook voorzien zijn van een flitser.

Qua accu wordt er gesproken over een capaciteit van 4000 mAh en het scherm wordt rond de 6 inch groot. Het display bevat ook een kleine notch aan de bovenkant en de aankomende Nokia lijkt qua design op de huidige Nokia 2.3.

Nokia Original Series

Begin januari plaatste een medewerker van HMD Global al een teaser over een aankomende ‘Nokia Original’-telefoon. Nokia heeft er een handje van om oude toestellen uit te brengen in een nieuw jasje. Inmiddels kennen we onder andere al de vernieuwde Nokia 3310 en 8110.

Bij de tweet van enkele weken werd ook de hashtag ‘ChineseNewYear’ gebruikt, wat nu bezig is. De Chinese bron laat aan NokiaMob weten dat het plan was om dit toestel inderdaad nu te introduceren. Vanwege de uitbraak van het Corona-virus is de aankondiging echter uitgesteld tot het MWC.

Lees het laatste nieuws over Nokia