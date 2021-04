Er zijn geruchten verschenen over de opvolger van de Nokia 8.3 5G. De vermoedelijke Nokia X50 heeft onder andere vijf camera’s op de achterkant. Onder de motorkap vinden we waarschijnlijk een gloednieuwe processor.

Lees verder na de advertentie.

Nokia X50 specificaties: toestel voor middensegment

De vermoedelijke Nokia X50-specificaties zijn online gezet door de doorgaans betrouwbare website NokiaPowerUser. Verwacht geen high-end toestel met de nieuwste en krachtigste processor. Er wordt namelijk gesproken over de Snapdragon 775-chip van fabrikant Qualcomm, de opvolger van de huidige 765G-chip.

Die zien we onder andere in de Nokia 8.3 5G en OnePlus Nord, levert prima prestaties en heeft ook 5G-ondersteuning aan boord. Veel is er nog niet bekend over de 775-processor, maar wel verwachten we binnenkort de aankondiging.

Nokia 8.3 5G

Vijf camera’s op achterkant

Naast de nieuwe processor krijgt het toestel waarschijnlijk ook vijf camera’s op de achterkant net zoals de Nokia 9 PureView (afbeelding header). Niet alle details zijn daarvan bekend, maar de website noemt onder andere een 108 megapixel-camera. Ook is er een ultrawijdhoeklens aanwezig voor kiekjes van bijvoorbeeld landschappen, architectuur of een groep mensen.

Daarnaast wordt er gesproken over een diepte-, macro- en telefotosensor. Daarmee maak je respectievelijk portretfoto’s met een vervaagde achtergrond, kiekjes van dichtbij en kun je wat zoomen. Er is samengewerkt met lenzenfabrikant Zeiss net zoals bij de Nokia 8.3 5G, wat moet zorgen voor betere foto’s.

‘Overige specificaties Nokia X50’ en release

Het scherm zou een diameter krijgen van 6,5 inch en een hoge qhd-resolutie krijgen. De maximale ververssnelheid is 120Hz, waardoor het elke seconde 120 keer ververst. Dat zorgt voor een soepele ervaring tijdens scrollen door social media of het spelen van een geoptimaliseerde game.

Tot slot krijgt het toestel waarschijnlijk een batterij van 6000 mAh. Opladen zou kunnen met maximaal 22 Watt, wat al onder snelladen valt. Het is ook nog de vraag of het toestel draadloos opladen ondersteunt. Wanneer we het toestel exact gaan zien is nog de vraag. Nokia zou het toestel uit willen brengen in het derde kwartaal van 2021.

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Nokia? Schrijf je dan natuurlijk even in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app.

Lees meer nieuws over Nokia: