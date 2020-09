Volgens een nieuw gerucht is de OnePlus 8T-prijs bekend. Er komen twee versies op de markt, waarbij het opslag- en werkgeheugen verschilt. Het instapmodel kost volgens de bron 799 euro, 100 euro meer dan de OnePlus 8.

OnePlus 8T prijs-gerucht: beschikbaar vanaf 799 euro

Update 22-09-20 12.30:

De vermeende prijzen voor de OnePlus 8T zijn ook verschenen via de Duitse versie van Amazon. Het instapmodel met 8GB/128GB geheugen zou 599 euro moeten kosten. De prijs van de duurdere versie met 12GB RAM en 256GB opslag zou 699 euro zijn.

Origineel bericht 22-09-20 09.09:

Volgens een onbekende Twitteraar begint de prijs van de OnePlus 8T bij 799 euro. Daarvoor krijg je het model met 8GB RAM en 128GB interne opslag. Het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag moet 899 euro gaan kosten. De bron houdt echter een slag om de arm en zegt zelf ook twijfels te hebben. Wel noemt hij dat zijn bron in het verleden wel goede informatie gaf.

Als deze prijzen kloppen, dan zijn ze 100 euro hoger dan de twee versies van de huidige OnePlus 8. Dat toestel werd op 14 april van dit jaar gepresenteerd, samen met de duurdere OnePlus 8 Pro. Dat model had een adviesprijs van 899 euro, maar een 8T Pro gaan we deze ronde niet zien.

Wat weten we al over de OnePlus 8T

Naast de vermeende prijs zijn er eerder ook al renders gelekt van het vermoedelijke uiterlijk. Zo denken we te weten dat het toestel een plat scherm krijgt met een gaatje voor de frontcamera. Op de achterkant zijn nog eens vier camera’s aanwezig met elk hun unieke eigenschap. De hoofdcamera wordt een 48 megapixel-exemplaar, bijgestaan door een 16 megapixel-groothoeklens. Tot slot zijn er nog een macrolens voor close-ups en een dieptesensor aan boord.

Eén van de grote verschillen ten opzichte van zijn directe voorganger zou het opladen zijn. Dat zou voor het eerst kunnen met maximaal 65 Watt via de Super Warp Charge-techniek. Huidige OnePlus-modellen laden via een kabel op met maximaal 30 Watt. Volgens andere geruchten wordt de accu 4500 mAh groot, maar draadloos opladen is niet aanwezig.

Presentatie op 14 oktober

OnePlus zelf heeft aangegeven dat de nieuwe 8T op 14 oktober wordt gepresenteerd. Vanaf 16.00 die dag is een livestream te volgen, waarin alle details worden besproken. Uiteraard is Android Planet digitaal aanwezig bij dit evenement. Wil je niks missen van al het OnePlus-nieuws, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app.

