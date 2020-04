Volgens een betrouwbare lekker verschijnt de OnePlus Z in juli. Dit toestel wordt een stuk betaalbaarder dan de al eerder gepresenteerde OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro.

‘OnePlus Z verschijnt in juli’

De informatie komt van de betrouwbare lekker Max J., die het in het verleden vaker bij het goede eind had qua informatie. Het toestel zou al eerder worden gepresenteerd, maar door het coronavirus is de aankondiging uitgesteld. Ook de release van de OnePlus 8-familie is enkele keren uitgesteld geweest in verband met deze pandemie.

Naast de genoemde datum plaatste de lekker ook een vermeende afbeelding van de contouren van het toestel. Wat daarbij opvalt is dat de selfiecamera in het midden van het scherm is geplaatst. Dat is anders dan bij de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, waar je die camera in de linker bovenhoek vindt. Dit komt overeen met eerdere vermeende renders van dat toestel, waar dit ook al te zien was.

Specificaties OnePlus Z

De naam OnePlus Z is één van de laatste geruchten uit het circuit, want eerder werd het toestel nog aangeduid als OnePlus 8 Lite. Het toestel wordt waarschijnlijk de eerste smartphone van het bedrijf zonder een processor van Qualcomm. Volgens geruchten kiest OnePlus voor de MediaTek Dimensity 1000L, die ook ondersteuning heeft voor 5G.

Overige specificaties zijn ook al eerder genoemd. Zo krijgt het toestel vermoedelijk een 6,4 inch-oled-scherm met full hd-resolutie en ververssnelheid van 90Hz. Daarnaast is er minimaal 8GB RAM aanwezig en komen er varianten op de markt met 128GB of 256GB opslag.

Op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig van respectievelijk 48, 16 en 12 megapixel. Tot slot wordt gesproken over een accu van 4000 mAh, die snel opgeladen kan worden met maximaal 30 Watt. Het toestel draait uit de doos op Android 10, net als zijn grotere (en duurdere) broers.

Meer over OnePlus 8-serie

De OnePlus 8 en 8 Pro zijn inmiddels al wel verkrijgbaar voor vanafprijzen van respectievelijk 699 en 899 euro. Meer informatie en onze ervaringen check je in in de OnePlus 8-review en review van de OnePlus 8 Pro. Daarnaast check je onze uitgebreide videoreviews van de toestellen natuurlijk op het Android Planet YouTube-kanaal.

