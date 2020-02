De Samsung Galaxy S20-familie is te krijgen in verschillende kleuren en in Korea is nu een andere kleurvariant gepresenteerd. Volgens geruchten gaan we die vernieuwde rode Samsung Galaxy S20 (Plus) binnenkort ook in Europa zien.

‘Rode Samsung Galaxy S20 komt naar Europa’

De rode Samsung Galaxy S20 Plus komt voor nu exclusief naar de Zuid-Koreaanse provider Korea Telecom. Het toestel met de kleur ‘Aura Red’, ziet er daardoor een stuk fraaier uit dan de huidige kleuren.

De normale Galaxy S20 is te verkrijgen in het grijs, blauw en roze. De S20 kun je hier voorbestellen in het grijs, blauw en zwart en de S20 Ultra is alleen in zwart en grijs beschikbaar. Daarnaast zijn ook rode Galaxy Buds Plus-oordopjes gepresenteerd, een perfecte match met de Koreaanse S20 Plus.

Volgens geruchten gaan we zo’n rode variant binnenkort ook in Europa zien. Op eerder verschenen afbeeldingen zagen we ook nog de Samsung Galaxy S20 in het rood. Of en wanneer beide versies naar Europa komen is nog de vraag.

Daarbij is het ook nog onbekend of de varianten dan ook officieel in Nederland worden uitgebracht. Als dat niet het geval is, zijn er vast en zeker webshops die het toestel naar ons land halen via grijze import. Via die weg kun je zo nog steeds je gewilde toestel kopen inclusief goede garantie.

Dat een provider of grote winkelketen een speciale kleur- of opslagvariant van een toestel exclusief voert gebeurt wel vaker. Zo is er bijvoorbeeld nog een tweede blauwe kleurvariant te verkrijgen van de S20 Plus, maar alleen bij de Amerikaanse winkelketen Best Buy.

Ook speciale edities van toestellen zien we regelmatig verschijnen. Zo is er van de Samsung Galaxy Z Flip ook een Thom Browne-editie verkrijgbaar, een bekende mode-ontwerper. OnePlus heeft verschillende toestellen met McLaren-branding uitgebracht en Oppo kwam eerder met FC Barcelona-varianten van verschillende smartphones.

Meer over Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20-toestellen zijn gepresenteerd op 11 februari en ook al te pre-orderen in Nederland. Alle drie de toestellen zijn voorzien van een amoled-scherm met een hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Het scherm heeft een maximale ververssnelheid van 120Hz en bevat minimale randen. De processor is de eigen ontwikkelde Exynos 990, bijgestaan door een ruime hoeveelheid werkgeheugen.

Samsung levert de smartphones met Android 10 met de OneUI 2.0-schil en ze bevatten grote accu’s. Opladen kan via een kabel of draadloos en de toestellen zijn stof- en waterdicht. Het interne geheugen is minimaal 128GB en daarnaast uitbreidbaar met een geheugenkaart.

Tot slot bevatten alle drie de smartphones een selfiecamera in een gaatje in het scherm. Op de achterkant zijn ook een aantal camera’s aanwezig, elk met hun eigen specificaties en mogelijkheden.

