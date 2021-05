‘Prijs Samsung Galaxy A22 gelekt: 5G-telefoon voor 225 euro’

De prijs van de Samsung Galaxy A22 5G is verschenen via een Finse webwinkel. Daaruit blijkt dat het de goedkoopste 5G-smartphone wordt van het bedrijf tot nu toe.

Samsung Galaxy A22 5G prijs: goedkoopste met 5G

Een Finse retailer heeft de prijs van de nog onaangekondigde Samsung Galaxy A22 5G al op de website staan: 185 euro. Tel daarbij nog wat btw op en je komt op een totaalbedrag van zo’n 225 euro. Daarmee wordt het qua adviesprijs de meest betaalbare 5G-smartphone van Samsung.

Begin dit jaar nog werd de Samsung Galaxy A32 5G gepresenteerd. Dat was het meest betaalbare toestel met 5G op dat moment. De A32 heeft een adviesprijs van 299 euro, maar is inmiddels op te pikken voor zo’n 220 euro. Mocht Samsung de A22 5G inderdaad op de markt brengen voor de genoemde 225 euro, dan concurreren verschillende modellen van het merk dus met elkaar.

Specificaties en afbeeldingen Samsung Galaxy A22

Wat we kunnen verwachten qua hardware is ook bekend, aangezien alle specificaties van het toestel al op straat liggen. Het 5G-model krijgt naar alle waarschijnlijkheid een lcd-scherm van 6,4 inch met een full hd-resolutie. Er is een 5000 mAh-accu aan boord met ondersteuning voor snelladen.

De processor komt uit de stal van MediaTek en de A22 5G heeft drie camera’s op de achterkant. Selfies maak je met de enkele frontcamera, geplaatst in een gaatje in het scherm. Ontgrendelen gaat met de fysieke vingerafdrukscanner aan de zijkant. Dankzij eerder verschenen afbeeldingen (zie hierboven) weten we dat de smartphone verschijnt in verschillende frisse kleuren.

Beschikbaarheid Samsung Galaxy A22 5G

Naast de 5G-versie zou Samsung ook plannen hebben om een betaalbaarder 4G-model uit te brengen. Dat is iets wat we vaker zien bij het bedrijf. Zo bestaan er van de populaire Samsung Galaxy A52 ook verschillende varianten. Volgens het Finse verkooppunt zou het nieuwe toestel rond 10 juni worden gepresenteerd.

