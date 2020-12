Volgend jaar verwachten we meerdere opvouwbare smartphones van Samsung. Eén daarvan is de opvolger van de Galaxy Z Flip. Een nu verschenen modelnummer geeft al enkele belangrijke dingen weer.

‘Samsung Galaxy Z Flip 3 4G-model’

De informatie komt van GalaxyClub die het vermeende modelnummer van het aankomende toestel heeft gevonden: SM-F720F. De letter f op het einde duidt volgens de site op twee interessante zaken. Zo geeft die letter aan dat het gaat om een internationaal model, zodat we ook weten dat het toestel in Europa verschijnt.

Daarnaast weten we zo dat het gaat om een smartphone met een 4G-verbinding. Modellen van de fabrikant met 5G-mogelijkheden hebben namelijk allemaal een letter b op het einde. Verder noemt de site dat het toestel waarschijnlijk Samsung Galaxy Z Flip 3 gaat heten. Van de origine Z Flip is er namelijk ook een apart 5G-model uitgebracht, het tweede toestel in die serie.

Verdere details over de hardware, functies of prijs zijn nog onbekend. Dat Samsung komt met een 4G-model wijst er echter wel op dat het gaat om een betaalbaarder toestel. De eerste Samsung Z Flip had een adviesprijs van 1500 euro, maar is inmiddels flink in prijs gedaald.

Meer vouwbare toestellen van Samsung op komst

Daarnaast verwachten we volgend jaar de Samsung Galaxy Z Fold 3, een ander opvouwbaar toestel. Ook wordt er al even gesproken in het geruchtencircuit over een Lite-variant van dat toestel, met minder krachtige hardware, maar ook een lager prijskaartje.

Die toestellen worden waarschijnlijk gepresenteerd in het tweede of derde kwartaal van 2021. Het eerste kwartaal staat namelijk in het teken van de Samsung Galaxy S21. Op 14 januari gaan we zeer vermoedelijk de drie nieuwe paradepaardjes van de fabrikant zien. Over de Samsung S21, Galaxy S21 Plus en Samsung Galaxy S21 Ultra ligt inmiddels alle informatie al op straat.

