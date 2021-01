Xiaomi zou dit jaar meer toestellen dan ooit uit willen brengen. Binnenkort verwachten we de Europese lancering van de Mi 11-serie. Waarschijnlijk gaan we dan ook de Mi 11 Lite zien en daarvan zijn nu specificaties en vermeende afbeeldingen verschenen.

‘Xiaomi Mi 11 Lite specificaties op een rij’

De informatie over het Lite-model verscheen voor het eerst via het Vietnamese YouTube-kanaal The Pixel. Nog niet alle details zijn bekend, maar de belangrijkste al wel. De processor in dit aankomende model wordt waarschijnlijk de Snapdragon 732G-chip van fabrikant Qualcomm. Die zagen we eerder al in bijvoorbeeld de Poco X3 NFC. Benieuwd naar de prestaties van die processor? Lees dan onze Poco X3 NFC review.

Volgens de website is er 6GB werkgeheugen aan boord en 128GB interne opslag. Of dat laatste uit te breiden is, weten we niet. Ook noemt het YouTube-kanaal dat er drie camera’s op de achterkant aanwezig zijn. De hoofdcamera krijgt een resolutie van 64 megapixel, waarbij er vier pixels worden samengesmolten tot een enkele. Daardoor bevatten gemaakte foto’s veel contrast en detail en hebben ze een resolutie van 16 megapixel.

Ook zijn er camera’s aan boord van respectievelijk 8 en 5 megapixel. De specifieke functies daarvan zijn onbekend. Het lijkt waarschijnlijk dat het gaat om een groothoeklens voor foto’s in een wijdere hoek en een macrocamera. Die laatste gebruik je om foto’s te maken van heel dichtbij, bijvoorbeeld van een insect of bloemknop.

Andere informatie over bijvoorbeeld de grootte of resolutie van het scherm of de accucapaciteit zijn nog onbekend. Wel krijgt het toestel een plat display met een gaatje, zo blijkt uit enkele gemaakte renders. Daarin is de frontcamera geplaatst, met een voor nu nog onbekende resolutie. We verwachten dat de Mi 11 Lite direct met Android 11 wordt uitgeleverd, waar de MIUI-schil overheen ligt.

Tot nu toe is er slechts een toestel officieel gepresenteerd in de Xiaomi Mi 11-serie. Deze Mi 11 is eerder al gepresenteerd in thuisland China en dus zijn alle specificaties en details ervan bekend. Naast dat model verwachten we ook een Mi 11 Pro-variant met betere specificaties en nog meer unieke functies. Wanneer de fabrikant de toestellen voor de Europese markt gaat presenteren is nog onbekend.

