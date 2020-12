De mogelijke verkoopprijzen van de Samsung Galaxy S21-serie zijn bekend. De S21 en S21 Plus zijn waarschijnlijk iets lager geprijsd dan hun voorgangers. Voor de S21 Ultra ziet de prijsstelling er minder voordelig uit.

Prijs Samsung Galaxy S21-serie: goed én slecht nieuws

Begin volgend jaar kondigt Samsung de S21-serie aan. Er is al veel bekend over de smartphones en nu hebben we ook een beter beeld van de verkoopprijs. Website Galaxy Club deelt de volgende basisprijzen:

We hebben dus goed en slecht nieuws. Als deze prijzen kloppen, is de Galaxy S21 120 euro goedkoper zijn dan zijn directe voorganger. De Galaxy S20 kostte bij de lancering namelijk 999 euro. Voor de Samsung Galaxy S21 Plus is de prijsdaling wat minder indrukwekkend. Met 20 euro verschil is de prijsvermindering bijna te verwaarlozen. Het kleine verschil kan namelijk in sommige landen verdwijnen door gehanteerde btw-tarieven.

De vermoedelijke prijsdalingen zijn een welkome ontwikkeling. De vlaggenschiptelefoons van Samsung hadden al een paar jaar een stijgende verkoopprijs. Volgens het gerucht van Galaxy Club breekt het bedrijf komend jaar deze trend voor twee van de drie toestellen.

Het slechte nieuws is namelijk dat de Galaxy S21 Ultra 50 euro meer dan zijn voorganger kost: 1399 euro. De Galaxy S20 Ultra ging na de lancering in maart 2020 voor 1.349 euro over de toonbank.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S21-serie

De geruchten over de Samsung Galaxy S21-serie vliegen ons om de oren. Qua specificaties lijken de nieuwe smartphones erg op hun voorgangers. Wel zou je ze kunnen ontgrendelen met je stem en krijgt de S21 Ultra mogelijk ondersteuning voor de S Pen. Ook zijn inmiddels kleuren van de drie S21-toestellen bekend.

