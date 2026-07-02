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‘Alle Samsung Galaxy S27-telefoons krijgen deze toffe feature’

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
2 juli 2026, 11:20
2 min leestijd
‘Alle Samsung Galaxy S27-telefoons krijgen deze toffe feature’

Met de Galaxy S26 Ultra introduceerde Samsung het inmiddels beroemde Privacy Display. Kopers van de Plus en het instapmodel zijn echter niet verlost van pottenkijkers. Daar lijkt met de S27-serie verandering in te komen.

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Privacyscherm echt staaltje innovatie

We zien de laatste jaren nog maar weinig echte innovatie in smartphones. Natuurlijk worden chips sneller, camera’s beter en accu’s groter, maar meestal zijn dat verfijningen van bestaande technologieën. De verschillen tussen nieuwe modellen worden daardoor steeds kleiner, wat het lastiger maakt voor fabrikanten om zich écht te onderscheiden. Juist daarom springen nieuwe functies die dagelijkse problemen oplossen er direct uit.

Niet omdat ze spectaculair ogen, maar omdat je er iedere keer opnieuw profijt van hebt. Een perfect voorbeeld is het privacyscherm, waarmee Samsung zich op een belangrijk punt weet te onderscheiden van de concurrentie. We zijn allemaal dol op privacy en hebben een broertje dood aan mensen die over onze schouder mee willen kijken.

Samsung Galaxy S26 Ultra review
Samsung Galaxy S26 Ultra review
Samsung Galaxy S26 Ultra review

Samsung overweegt zo’n scherm op ieder vlaggenschip

Vanwege de praktische bruikbaarheid en populariteit van het Privacy Display, overweegt het bedrijf om deze functie volgend jaar naar meer telefoons te brengen. Te beginnen met de volledige Galaxy S27-serie, zo meldt de website The Elec. Die serie zou bestaan uit vier toestellen: de Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro en S27 Ultra.

Dat is goed nieuws voor iedereen die zich zorgen maakt over nieuwsgierige blikken, maar niet de hoofdprijs wil betalen. Tussen de adviesprijs van de Galaxy S26 (999 euro) en de S26 Ultra (1449 euro) zit zo’n 450 euro. Daarvoor krijg je dus het privacyscherm, maar ook een snellere chip, scherper scherm, grotere batterij en meer (en betere) camera’s.

Toch kan de flinke meerprijs kopers afschrikken en richting het eveneens uitstekende instapmodel bewegen. Mocht het inderdaad waar zijn dat de hele S27-serie het privacyscherm gaat krijgen, dan zijn we benieuwd of het prijsverschil tussen de goedkoopste uitvoering en de duurdere vlaggenschepen kleiner wordt.

Extra privacy ook op opvouwbare toestellen

Eén van de grootste voordelen van het privacyscherm is dat het hardwarematig is. Het maakt gebruik een speciale technologie om de lichtuitstraling bij bepaalde kijkhoeken fysiek te beperken, waardoor het scherm minder zichtbaar is voor mensen die vanaf de zijkant naar het scherm kijken.

De functie kan naar behoefte worden in- of uitgeschakeld. Je kunt het ook zo configureren dat het alleen in specifieke apps of bepaalde delen van het scherm wordt geactiveerd, waardoor het veel flexibeler is dan privacy screenprotectors van derden.

Een ander gerucht is dat het Privacy Display in de toekomst ook zijn weg zou kunnen vinden naar opvouwbare smartphones. Huawei en Xiaomi werken naar verluidt aan vergelijkbare technologieën voor hun aankomende telefoons.

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Bron: GSMArena
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Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra

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