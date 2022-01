Gerucht: vouwbare Google “Pixel Notepad” wordt goedkoper dan Galaxy Z Fold 3

Google werkt volgens geruchten nog steeds aan een vouwbare Pixel-telefoon, die mogelijk “Pixel Notepad” gaat heten. Het toestel moet goedkoper worden dan zijn directe concurrenten.

‘Vouwbare Google Pixel goedkoper dan verwacht’

Komt hij er nou wel of niet? Er gaan al jaren geruchten dat Google aan een vouwbare Pixel werkt, die je open kunt klappen tot een kleine tablet. Af en toe lezen we echter ook dat de zoekgigant de ontwikkeling van het toestel stopt. Volgens 9to5Google is het project gelukkig springlevend. De smartphone gaat mogelijk “Pixel Notepad” heten.

Opvallend is dat het toestel relatief betaalbaar lijkt te worden. De Pixel Notepad zou minder kosten dan de vergelijkbare Samsung Galaxy Z Fold 3, die een adviesprijs heeft van 1799 euro. Dat zou behoorlijk onverwacht zijn. De eerste Galaxy Fold kostte zelfs meer dan 2000 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Wanneer we een vouwbare Google Pixel kunnen verwachten, is onduidelijk. 9to5Google schrijft verder dat het toestel bij de release waarschijnlijk niet in grote aantallen verkrijgbaar zal zijn. Het is daarom goed mogelijk dat het bedrijf de Pixel Notepad aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten uitbrengt. Ook de normale smartphones van Google, zoals de Pixel 6 en 6 Pro, zijn overigens niet officieel in Nederland verkrijgbaar. Die kun je echter wel via omwegen in huis halen, bijvoorbeeld door naar Duitsland te rijden.

Mogelijke specificaties van de Google Pixel Notepad

Over de vouwbare Google Pixel hebben we de afgelopen tijd al wat mogelijke specificaties gelezen. De kans lijkt groot dat het toestel op de Tensor-chip draait die ook in de Pixel 6 en 6 Pro zit. Wel zou de Pixel Notepad minder goede camera’s hebben. In het vouwbare ontwerp is geen ruimte voor zulke grote lenzen. Waarschijnlijk moeten we het met de camera’s van de Pixel 5 doen.

