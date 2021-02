‘Dit zijn de eerste details van de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3’

Dankzij een doorgaanse betrouwbare bron zijn we weer een stukje wijzer over de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Flip 3 van Samsung. Een website claimt namelijk concrete informatie over de twee opvouwbare telefoons te hebben.

‘Eerste details Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3’

Het eerste stukje concrete informatie van Sammobile omvat de implementatie van de Snapdragon 888-soc van Qualcomm. Hoewel het nog niet officieel is bevestigd, durft de website met zekerheid de toepassing van de chipset te voorspellen. De aanwezigheid van de high-end processor is volgens Sammobile zelfs bijna gegarandeerd gezien het verwachte (hogere) prijssegment van de Galaxy Z-serie

De website zegt ook dat de premium Galaxy Z Fold 3 5G standaard voorzien is van 256GB aan opslagruimte. De Fold 3 is hiermee gelijk aan zijn voorganger, de Samsung Galaxy Z Fold 2. De kleinere Galaxy Z Flip 3 wordt naar verluidt geleverd met 128GB opslag. Daarbij zegt Sammobile dat Samsung ook werkt aan een duurder model met 256GB.

Tot slot verwacht de bron dat Samsung zowel de Galaxy Z Fold 3 als Galaxy Z Flip 3 direct met Android 11 en de aankomende One UI 3.5-software levert. One UI is Samsungs eigen Android-skin. Op dit moment is One UI 3.0 de nieuwste versie van het besturingssysteem.

‘Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt een selfie-camera onder het scherm’

Naast de vermoedelijke specificaties afkomstig van Sammobile, circuleert ook nog het gerucht dat de Zuid-Koreaanse fabrikant de Galaxy Z Fold 3 uitrust met een selfiecamera onder het scherm. ETNews meldt namelijk dat Samsung werkt aan de toepassing van een zogenaamde under-display camera (UDC). Ook wordt al even gesproken in het geruchtencircuit over de komst van een Lite-variant van de Galaxy Z Fold. Dit toestel krijgt minder krachtige hardware, maar heeft daardoor ook een lager prijskaartje.

Aankondigingsdatum Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 3

De Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 worden naar verwachting eind juni of juli aangekondigd, waarna de release snel moet volgen. De lancering van de derde generatie vouwtelefoons is hiermee een maand eerder dan de gebruikelijk.

