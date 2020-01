Soms zou je willen dat de spraakgestuurde functie van Google Assistent wat beter luistert, of misschien juist wat minder zijn oren spitst. Binnenkort kun je de gevoeligheid van ‘Ok Google’ aanpassen.

Gevoeligheid ‘Ok Google’ in te stellen

Het blijft een vreemde gewaarwording. Zit je rustig thuis op de bank te praten met iemand, wordt je Google Home Mini of Nest Hub ineens geactiveerd. Omdat die denkt dat iemand in de kamer ‘Ok Google’ gezegd heeft. Minstens zo vervelend: jouw Google Assistent die echt niet wil luisteren, hoe vaak je ook de spraakopdracht roept.

In een komende versie van Google Assistent is mogelijk een functie aanwezig waarmee je daar wat meer controle over krijgt. Website 9to5google dook in de code van de nieuwe Google Assistent bèta (10.93) en ontdekte dat de gevoeligheid waarmee de assistent luistert en reageert binnenkort is in te stellen.

Drie niveau’s, per apparaat in te stellen

In het instellingenmenu van Google Assistent komt daarbij een nieuwe optie te staan, waarin je de keuze krijgt uit drie niveau’s van gevoeligheid voor het spraakcommando. Naast de standaard instelling kun je ervoor kiezen om Google Assistent iets beter of juist minder goed te laten reageren op het spraakcommando dat ‘m activeert.

Zo kun je voorkomen dat de digitale assistent om de haverklap activeert zonder reden, of je zorgt juist dat hij sneller reageert als je dat wel nodig vindt. Uit de code blijkt ook dat de gebruiker met een hoofdaccount via de instellingen de gevoeligheid van andere gekoppelde apparaten kan instellen. Zo is ook afzonderlijk in te stellen hoe goed bijvoorbeeld slimme speakers of smart-tv’s naar je spraakcommando moeten luisteren.

Beschikbaarheid nieuwe functie

Verder zijn er nog aanwijzingen in de code gevonden dat deze functie niet op elk apparaat en niet in elke taal werkt. Er is verder niet uit op te maken om welke apparaten en talen het gaat. Of deze functie dus ook voor de Nederlandstalige Google Assistent gaat werken is nog niet duidelijk.

Wil je, indien mogelijk, eerder aan de gang met de nieuwe gevoeligheidsinstellingen voor het spraakcommando van Google Assistent, dan kun je je aanmelden voor het bètaprogramma voor Google-apps. De nieuwe functies die gevonden zijn in de code, zouden als eerste in de bèta-versie beschikbaar moeten komen. Daarna worden ze mogelijk beschikbaar voor alle gebruikers met de reguliere Google Assistent-app.

