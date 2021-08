Chiptekorten in de smartphone-industrie: dit zijn de gevolgen

Smartphones worden steeds vaker geannuleerd of later aangekondigd vanwege de aanhoudende chiptekorten. Hoe ontstonden deze tekorten, wat kunnen we eraan doen en wat zijn de gevolgen? Wij zochten het uit.

Lees verder na de advertentie.

Chiptekorten zorgen voor uitgestelde smartphonereleases

Smartphonefabrikanten kampen al maanden met grote chiptekorten. Deze tekorten brengen smartphonereleases in de penarie. Zo gaan geruchten dat de Samsung Galaxy S21 FE is uitgesteld wegens een gebrek aan chips en ook Apples aankomende iPhone 13 lijkt last te hebben van deze situatie.

Naast smartphones kampen (spel)computers, smart tv’s en auto’s met dezelfde problemen. Aan het begin van de coronacrisis trapten autoproducenten hard op de rem, omdat de vraag naar auto’s terugliep en productielocaties sloten. Het aanhoudende thuiswerken zorgde tegelijkertijd juist voor een toenemende vraag naar (spel)computers, tablets en smartphones.

Doordat fabrieken stillagen maar de vraag juist steeg, is het voor chipfabrikanten zoals Qualcomm en TSMC inmiddels erg lastig om een inhaalslag te maken. Het resultaat? Grote, aanhoudende chiptekorten. En daar voelt iedere smartphonefabrikant helaas de gevolgen van.

Niet alleen de schuld van het coronavirus

Naast de gevolgen van de coronacrisis zijn een aantal bedrijven niet zo handig met de situatie omgegaan. Huawei wilde haar voorraad bijvoorbeeld zo groot mogelijk maken vanwege de beruchte Amerikaanse sancties. Dankzij deze sancties zou de Chinese fabrikant geen nieuwe, krachtige chips meer mogen krijgen.

Het gevolg? Huawei kocht in wat ingekocht kon worden. Dit leidde vervolgens tot grote zorgen bij een aantal andere technologiebedrijven, die als reactie op Huawei massaal meer chips dan gewoonlijk inkochten. Deze kettingreactie maakte de voorraadproblemen alleen nog maar erger.

Steeds meer fabrikanten wijden zich aan eigen chips

Afhankelijkheid is een valkuil. Fabrikanten stappen dan ook steeds regelmatiger over op zelfontwikkelde chips. Zo heeft Samsung haar eigen Exynos-chip, Huawei de Kirin-chip en Apple de veelgeprezen A- en M-chips. Onlangs kondigde ook Google haar eigen chip aan: de Google Tensor. Deze zal in de gloednieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro te vinden zijn.

Google Tensor

Wanneer bedrijven hun eigen chips in smartphones stoppen, krijgen ze veel meer controle over de werking van de telefoons. Dit resulteert vaak in een langere accuduur, slimmere AI-functies en een sneller werkend besturingssysteem.

Op die manier lijk je als bedrijf veilig te zijn voor de huidige chiptekorten. Toch zit er nog een addertje onder het gras. De meeste zelfontwikkelde chips worden nog steeds geproduceerd door externe fabrikanten. Zo fabriceert Samsung de Tensor-chip van Google en is TSMC verantwoordelijk voor de chips van Apple. Ontkomen van de tekorten lukt op die manier dus niet.

Chiptekorten zijn nog lang niet voorbij

Het lijkt erop dat de chiptekorten nog enige tijd blijven dooretteren. TSMC belooft volgens NOS alles op alles te zetten om de voorraadproblemen bij autofabrikanten op te lossen. In hoeverre dat de problemen in de smartphone-industrie oplost, is niet bekend.

De chiptekorten waren wellicht niet zo groot als fabrikanten al enigszins een buffer hadden. Heb jij een mening over de aanhoudende chiptekorten of een idee om ze op te lossen? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste smartphone-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!