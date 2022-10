Gezichtsherkenning op Google Pixel 7 (Pro): dit moet je weten

De Google Pixel 7 en 7 Pro hebben (weer) gezichtsherkenning. We krijgen veel vragen over hoe dit werkt en of het veilig is. Android Planet vertelt hoe dit precies ziet.

Gezichtsherkenning Google Pixel 7 (Pro)

Een groot gemis bij de Google Pixel 5, Pixel 6 en Pixel 6 Pro is gezichtsherkenning. Google had specifieke redenen om de snelle vorm van ontgrendelen niet toe te voegen bij deze toestellen. De nieuwste smartphones in de vorm van de Google Pixel 7 en 7 Pro laten je wel ontgrendelen met een scan van je gezicht. Er is echter meer aan de hand.

Bij de nieuwste Pixel-smartphones kun je met de feature alleen je telefoon openen, maar verder is de functie beperkt. Wil je gezichtsherkenning gebruiken voor zaken als internetbankieren, dan kan dat bijvoorbeeld niet. Google zelf zegt hierover dat gezichtsherkenning op de nieuwe Pixels daarvoor niet veilig genoeg is.



De Pixel 4 van een paar jaar geleden had wél geavanceerde gezichtsherkenning aan boord, met een radarchip en infraroodsensor. De telefoon maakte een geavanceerde scan van het gezicht, wat ook goed werkte in het donker. Bij de Pixel 7 en 7 Pro wordt alleen de frontcamera gebruikt. Android Planet heeft geprobeerd om de frontcamera te foppen door een uitgeprinte foto te gebruiken en een selfie te laten zien op een andere telefoon, maar dat werkte gelukkig niet.

Machine learning

Machine learning speelt een belangrijke rol bij de gezichtsherkenning van de Pixel 7-telefoons, zo liet Google eerder weten. Tijdens het instelproces op je smartphone lezen we wel dat iemand die veel op je lijkt, zoals je broer of zus, de telefoon ook zou kunnen ontgrendelen. In het donker werkt de Face Unlock-functie ook niet al te best.

Wil je een veilige manier om je toestel te ontgrendelen of betalingen te doen? Dan moet je een vorm van biometrische beveiliging gebruiken en bij de Pixel 7 (Pro) kan dat alleen met een vingerafdruk.

Wij vinden het een zeer fijne functie, want zo hoef je niet altijd je pincode in te voeren of je vingerafdruk te scannen. Het maakt de Pixel 7 (Pro) iets fijner in gebruik, maar dus niet veiliger. In de aankomende review gaan we uiteraard verder in op deze functie. Zo is er bijvoorbeeld een speciale Titan M2-chip aan boord, die zorgt voor de veiligheid van allerlei vormen van data.

Wat vind jij van deze functie op de nieuwe Pixels? Vind je het ontgrendelen genoeg of had je graag een geavanceerder systeem gezien en ga je het überhaupt gebruiken?

