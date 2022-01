Gezichtsherkenning, vingerafdruk of iets anders: wat is de beste telefoonbeveiliging?

Het is belangrijk om je telefoon te beveiligen, maar wat is de beste manier? In dit artikel lees je alles over de voor- en nadelen van gezichtsherkenning, wachtwoorden en andere beveiligingstechnieken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gezichtsherkenning en andere (niet-)biometrische beveiliging

In de wereld van beveiliging wordt onderscheid gemaakt tussen biometrische en niet-biometrische beveiliging. Eerstgenoemde verwijst, zoals je aan de naam kunt zien, naar biologie.

Biometrische beveiliging staat dus voor manieren om een telefoon te beveiligen met behulp van je gezicht, vingerafdruk of een ander lichaamsdeel (Samsung had in het verleden bijvoorbeeld een irisscanner). Met andere woorden: jij bent het wachtwoord. Met niet-biometrische beveiliging bedoelen we bijvoorbeeld een pincode, wachtwoord of patroon.

De meeste smartphones van tegenwoordig kun je op allerlei manieren beveiligen. Omdat er waarschijnlijk heel veel persoonlijke informatie op je telefoon staat, raden wij iedereen aan om hun telefoon goed slot op hun toestel te zitten. De vraag is alleen: hoe?

Ga je voor gezichtsherkenning, of kies je toch voor het oude maar vertrouwde wachtwoord? Tijd voor een overzicht van de voor- en nadelen.

1. Wachtwoord / pincode

Voordelen Nadelen Heel veilig: een goed wachtwoord is ontzettend lastig te kraken Lastig om lange pincode (of wachtwoord) te onthouden Pincode is makkelijker te onthouden dan een wachtwoord Pincode werkt alleen als je code niet te simpel is Wachtwoord is lastig te kraken Wachtwoord kost relatief veel tijd om in te voeren

Simpel, vertrouwd en veilig: dat zijn wachtwoorden in een notendop. Deze niet-biometrische manier van je telefoon ontgrendelen is allesbehalve nieuw, maar wel ontzettend veilig.

Maar, je moet er wel moeite voor doen. Ross Anderson, cybersecuritydocent aan de universiteit van Cambridge, zegt tegenover tijdschrift Wired dat alleen lange wachtwoorden met letters én cijfers de moeite waard zijn.

Wat veiligheid betreft staan wachtwoorden een trede hoger dan pincodes. Pincodes kun je het best zien als de minder veilige versies van wachtwoorden. Dit komt omdat ze uitsluitend uit cijfers bestaan.

Toch zullen de meeste mensen uiteindelijk voor een pincode kiezen. Dit heeft alles met gebruikersgemak te maken. Het kost immers veel tijd om tientallen keren per dag een lang wachtwoord in te tikken. Veel simpeler is het invullen van een pincode.

“Mensen die niet-technisch zijn aangelegd kunnen prima een pincode gebruiken”, zegt Anderson. Het is dan wel zaak om deze code zo sterk mogelijk te maken. Zorg er dus voor dat de pincode tenminste uit zes cijfers bestaat en niet zomaar is terug te herleiden naar jou. Kies dus niet je geboortedatum (of die van je partner of kinderen).

2. Patroon

Voordelen Nadelen Simpel, intuïtief en snel Niet veilig: makkelijk na te doen Makkelijk te onthouden Meeste mensen kiezen simpele patronen

Welke vorm van telefoonbeveiliging je ook kiest: sla patronen over. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat deze manier van telefoonbeveiliging niet aan te raden is.

Amerikaanse wetenschappers van de Cornell University hebben bijvoorbeeld laten zien dat wanneer mensen iemand een telefoonpatroon zien tekenen, maar liefst 64 procent dit patroon direct onthoudt. Dit percentage kruipt naar 80 procent wanneer mensen het telefoonpatroon twee keer gebruikt zien worden.

Wat je dus ook doet: sla deze optie over.

3. Vingerafdruk

Voordelen Nadelen Relatief veilig Valt te kraken Snel Kwaliteit van vingerafdrukscanners verschilt onderling Mogelijkheid om meerdere vingerafdrukken toe te voegen

Biometrische beveiliging op smartphones begon jaren geleden met de vingerafdrukscanner. Tegenwoordig beschikt vrijwel ieder model over deze vorm van beveiliging.

Over het algemeen zijn vingerafdrukscanners behoorlijk veilig. Dit komt omdat de telefoon op de hoogte is van jouw unieke vingerpatroon en deze informatie op een veilige manier opslaat.

Bijkomend voordeel is het gebruiksgemak. De meeste vingerafdrukscanners zijn intuitief onder het smartphonescherm geplaatst en reageren razendsnel. Aangezien veel mensen hun telefoon tientallen (zo niet honderden) keren per dag ontgrendelen, komt dit goed van pas.

Helemaal waterdicht zijn vingerafdrukscanners echter niet. Sommige exemplaren kunnen bijvoorbeeld gefopt worden. Kwaadwillenden krijgen hierbij toegang tot telefoons door de vingerafdruk van het slachtoffer te stelen. In onderstaand achtergrondartikel lees je er alles over.

Verder lezen: Vingerafdrukscanners op Android-telefoons: zo werken ze (en zo veilig zijn ze)

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Gezichtsherkenning

Voordelen Nadelen Ontzettend snel Niet de veiligste optie Heel makkelijk Werkt niet altijd bij slecht licht En heel intuïtief

De afgelopen jaren is vooral gezichtsherkenning aan een opmars bezig. Waar vroeger vooral duurdere smartphones hiermee waren uitgerust, kun je tegenwoordig ook middenklasse- en zelfs budgetsmartphones met een scan van je gezicht ontgrendelen.

Over het algemeen werkt dit veilig. Er zijn veel verschillende soorten gezichtsherkenning, maar de meeste varianten scannen je gelaat op allerlei punten en kenmerken. Bij het aanmaken hiervan moet je daarom je gezicht vanuit verschillende posities laten scannen. Op die manier weten de sensoren je te herkennen.

Het grootste voordeel van gezichtsherkenning is het gemak. Je hoeft alleen even in de voorste camera van je telefoon te kijken om ‘m te ontgrendelen. Daartegenover staat dat gezichtsherkenning zeker niet de meest veilige ontgrendelmethode is.

In het verleden zijn meerdere onderzoekers erin geslaagd om de gezichtsherkenning van Android-telefoons te foppen. Hierbij werden bijvoorbeeld levensechte foto’s van de vermeende eigenaar gebruikt. Ook Face ID, de gezichtsherkenning van iPhones, is meermaals gekraakt.

Conclusie

Al met al kun je dus het best voor een lang en moeilijk te kraken wachtwoord kiezen. Het is alleen de vraag of je het volhoudt om dit password continu in te toetsen. Veel praktischer is bijvoorbeeld een pincode.

Helemaal makkelijk is gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner. Hierbij hoef je immers alleen maar even in de voorste camera te kijken, of je vinger op het telefoonscherm. Deze ontgrendelmethodes zijn iets minder veilig dan een wachtwoord, maar alsnog behoorlijk veilig.

Beveilig je smartphone

Heel januari staat Android Planet in het teken van beveiliging en privacy. We zetten bijvoorbeeld de beste wachtwoordmanagers op een rij en waarschuwen je voor de nieuwe BRATA-malware.

Ook geven we antwoord op hele praktische vragen. Is het bijvoorbeeld nodig om de camera van je telefoon af te plakken, of is dit onzin? Hieronder lees je meer artikelen uit ons maandthema: