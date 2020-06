Gezocht: drie lezers die de Huawei P40 Lite willen testen én houden! (ADV)

Android Planet is samen met Huawei op zoek naar drie enthousiaste en kritische lezers die de Huawei P40 Lite willen reviewen. Nadat je het toestel uitgebreid hebt getest en je review op papier hebt gezet, mag je het toestel houden!

De Huawei P40 Lite is een scherp geprijsde smartphone met goede specificaties. Dat het toestel niet Google-gecertificeerd is, betekent niet dat je niet volop kan genieten van de fijne specs en al je favoriete apps.

We schreven eerder al een artikel over hoe je dat precies doet. Lees alles over dit toestel en schrijf je snel in als het iets voor jou is! Ken je het toestel al en wil je direct kans maken om de Huawei P40 Lite te testen én houden? Meld je dan direct aan!

Wat verwachten we?

Android Planet is op zoek naar drie personen die de P40 Lite zo’n twee weken uitgebreid willen testen. Na de testperiode en het opschrijven van je ervaringen over onder andere het scherm, de accuduur, cameraprestaties en algemene ervaring zonder Google, is het toestel helemaal van jou!

Als je één van de winnaars bent, ontvang je van ons een uitgebreide briefing met onze verwachtingen. De ervaringen van de drie Huawei P40 Lite-testers worden gebundeld in een uitgebreid artikel die later op Android Planet verschijnt.

Ben jij geïnteresseerd in dit unieke toestel en wil jij kans maken om een Huawei P40 Lite te testen én te houden? Vul dan snel het onderstaande formulier in om mee te doen! Aanmelden kan t/m zondag 14 juni 2020!

Huawei’s P40 Lite is gemaakt van glas en kunststof en heeft een vingerafdrukscanner in de rechterzijkant van de behuizing. Het toestel heeft een 6,4 inch-lcd-scherm met full-hd-resolutie, waarmee je zorgeloos je favoriete series en films kunt kijken.

De P40 Lite heeft een accu van 4200 mAh, wat groter is dan gemiddeld voor dit type smartphone. Het opladen van deze accu gaat enorm snel dankzij de 40 Watt-stekker. Hiermee is de P40 Lite in een half uur tot wel 70 procent opgeladen. Handig als je haast hebt en je telefoon nog even snel op wil laden.

In de P40 Lite zit een Kirin 810-processor die goede prestaties levert. Daarbij heeft de P40 Lite 6GB aan RAM en een opslagruimte van maar liefst 128 GB. Zo heb je altijd voldoende ruimte voor al je foto’s, video’s en apps.

Vier camera’s op de achterkant

Achterop de P40 Lite zitten vier camera’s. De primaire camera van 48 megapixel combineert via een quadbayer-techniek vier pixels tot één betere pixel. Hierdoor maakt de camera standaard 12 megapixel-foto’s. Daarbij beschikt het toestel over een 8 megapixel-groothoeklens, voor het maken van onder andere brede landschapsfoto’s.

Verder is er een 2 megapixel-macrocamera: hiermee kun je objecten van heel dichtbij fotograferen. Tot slot is er een 2 megapixel-dieptesensor aanwezig die helpt bij het vervagen van de achtergrond van je foto’s. Dit levert het typerende scherptediepte-effect op dat je vaak ziet bij portretfoto’s.

Huawei Mobile Services en Huawei AppGallery

De Huawei P40 Lite is een opvallend toestel omdat deze niet Google-gecertificeerd is. In plaats van de Google Play Store beschikt deze telefoon over de Huawei AppGallery waar je jouw favoriete apps moet downloaden. Huawei werkt er hard aan om zoveel mogelijk populaire apps in de AppGallery beschikbaar te maken.

