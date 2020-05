Android Planet is samen met Alcatel op zoek naar drie enthousiaste en kritische lezers die de Alcatel 1SE willen reviewen. Nadat je het toestel uitgebreid hebt getest en je review op papier hebt gezet, mag je het toestel houden!

Ben jij op zoek naar een veelzijdige smartphone, maar wil je hier niet te veel geld aan uitgeven? Dan is de 1SE echt iets voor jou. Lees snel meer over het toestel en hoe je je in kunt schrijven voor ons testpanel. Ken je het toestel al en wil je direct kans maken om de Alcatel 1SE te winnen? Meld je dan direct aan!

Direct aanmelden ->

Wat verwachten we?

Android Planet is nu op zoek naar drie personen die het toestel zo’n twee weken lang uitgebreid willen testen. Na de testperiode en het opschrijven van je ervaringen over onder andere de bouwkwaliteit, snelheid, scherm, accuduur en cameraprestaties is het toestel helemaal van jou!

Als je een van de winnaars bent ontvang je van ons een uitgebreide toelichting met wat we precies van jou verwachten qua testen. De ervaringen van de drie Alcatel 1SE-testers worden gebundeld en een uitgebreid artikel daarover verschijnt later op Android Planet.

Meld je aan, test en win!

Wil jij kans maken om een Alcatel 1SE te testen én te houden? Vul dan snel het onderstaande formulier in om mee te doen!

Drie redenen om voor de Alcatel 1SE te kiezen

De Alcatel 1SE is in het voorjaar van 2020 gelanceerd. Het toestel is de opvolger van de 1S. Het toestel is voor 99 euro te koop als los toestel en beschikt over een aantal mooie features die niet vanzelfsprekend zijn in deze prijsklasse. Wij noemen drie redenen waarom de 1SE een perfecte budget smartphone is.

1. Display en camera’s van de Alcatel 1SE

Het toestel heeft een 6,22-inch scherm met een resolutie van 1520 bij 720 pixels. Dat is prima voor het kijken van een film of een serie. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren (donker) grijs of groen. Aan de voorkant zit een kleine inkeping voor de frontcamera. Naast deze 5 megapixel-frontcamera, beschikt de 1SE daarbij over een drievoudige camera aan de achterkant. De camera’s zijn veelzijdig dankzij de ultragroothoeklens, de dieptecamera voor portetfoto’s én de macro-functie.

2. Uitbreidbaar opslaggeheugen of tweede simkaart

De Alcatel 1SE beschikt over 32GB opslaggeheugen. Indien dit niet voldoende is, kan je het uitbreiden door het plaatsen van een micro-sd-kaartje. Wanneer je het geheugen uit gaat breiden met een geheugenkaart, is het niet meer mogelijk om een tweede simkaart te plaatsen.

Plaats je geen geheugenkaart? Dan is het mogelijk om een tweede simkaart te plaatsen en dus twee nummers op één toestel in gebruik te nemen. Ideaal om bijvoorbeeld werk en privé van elkaar te kunnen scheiden.

3. Hardware en software van de 1SE

De 1SE heeft goede hardware voor een smartphone in deze prijsklasse. Het toestel voert dagelijkse taken eenvoudig uit, denk hierbij aan het bezoeken van webpagina’s en het gebruik van social media. De batterij heeft een capaciteit van 4000 mAh. Hiermee houdt je telefoon het gemakkelijk een volledige dag vol.

Deze smartphone van Alcatel draait op Android 10. Verder heeft het de Alcatel 1SE een Google Assistent-knop voor snelle toegang en kan je het toestel ontgrendelen met vingerafdrukscanner én gezichtsherkenning.

Meer info over de Alcatel 1SE

De Alcatel 1SE direct in huis halen

