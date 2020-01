Gezocht: 3 lezers die een smartphone van Gigaset willen testen (en houden) – ADV

Android Planet is samen met Gigaset op zoek naar drie enthousiaste en kritische lezers die een smartphone van de Duitse fabrikant willen reviewen. Nadat je het toestel uitgebreid hebt getest en je bevindingen op papier hebt gezet, mag je het toestel ook nog eens houden!

Gigaset en Android Planet-testpanel

Gigaset is bij veel mensen bekend door de thuistelefoons die ze produceren, maar ook zijn ze alweer jaren actief op de smartphonemarkt. In de fabriek in Bocholt Duitsland worden deze degelijke telefoons geproduceerd. De producent biedt voor elk wat wils dankzij toestellen in verschillende prijsklassen.

Android Planet is nu op zoek naar drie personen die het toestel zo’n twee weken lang uitgebreid willen testen. Na de testperiode en het opschrijven van je ervaringen over de bouwkwaliteit, snelheid, scherm, accuduur, cameraprestaties en meer is het toestel helemaal van jou!

Test de Gigaset GS195 of GS290

Gigaset heeft meerdere toestellen beschikbaar gesteld voor deze test. Het gaat daarbij om een Gigaset GS195 en twee GS290’s. De GS195 heeft een scherm van 6,2 inch met een inkeping aan de bovenkant. De behuizing is van glas en op de achterkant zit een dubbele camera en snelle vingerafdrukscanner.

De Gigaset GS290 heeft een display van 6,3 inch en bevat 4GB werkgeheugen en 64GB interne opslag. Ook dat toestel bevat twee camera’s op de achterkant, waarbij de primaire camera foto’s maakt van maximaal 16 megapixel. Bij beide toestellen wordt de tweede camera gebruikt om diepte-informatie op te slaan, zodat je makkelijk en snel een goede portetfoto maakt. Het interne geheugen is bij alle twee de toestellen makkelijk uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Meer info over de Gigaset GS195

De behuizingen zijn gemaakt van glas, zien er daardoor premium uit en voelen fijn en stevig aan. Gigaset levert de GS195 met een accu van 4000 mAh, terwijl de GS290 een batterij aan boord heeft van 4700 mAh. Het grotere toestel biedt ook de mogelijkheid om draadloos te opladen of natuurlijk makkelijk via een usb c-kabel.

Tot slot is in beide smartphones plaats voor een extra simkaartje, zodat je met een toestel op zak bereikbaar bent op twee nummers. Ook is gezichtsherkenning aanwezig op de smartphones en natuurlijk een krachtige processor. Surf snel over het web, bekijk je favoriete serie via Netflix of Disney Plus of gebruik social media-apps zoals Facebook of Instagram. Gigaset levert een schone variant mee van Android 9.0 (Pie), zodat je direct aan de slag kunt om het toestel helemaal eigen te maken.

Meer info over de Gigaset GS290

Zie je onderstaand formulier niet? Klik dan hier!

Laden…

Meld je aan, test en win

Bovenstaand formulier invullen kan tot en met dinsdag 14 januari 12.00 uur! Daarna worden er drie testers getrokken, die vervolgens op 15 januari worden bekendgemaakt. Vervolgens worden de toestellen opgestuurd en krijgen de testers zo’n twee weken om de toestellen te testen op elk vlak.

Wat is er fijn aan de GS190, wat kan er beter aan de GS290, wat vind je de fijnste functie van de smartphone, hoe scoort de accu en hoe zijn de foto’s? Al je bevindingen schrijf je uit en die publiceren we eind januari op Android Planet. Een mooie kans dus om een prachtig toestel te testen en te mogen houden. Tot slot breng jij zo alle andere Android Planet-lezers op de hoogte van jouw ervaringen, tof toch?!