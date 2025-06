Gezond schermgebruik: alles wat je moet weten over de nieuwe richtlijnen

Het demissionaire kabinet heeft nieuwe richtlijnen opgesteld over gezond schermgebruik voor kinderen en tieners. Dat gaat onder andere om de minimumleeftijd voor een smartphone. We leggen alles uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gezond schermgebruik: dit zegt de overheid

Wat is een goede leeftijd om te beginnen met een smartphone? En is het wel verstandig om kinderen op sociale media te laten? Om op dat soort vragen een antwoord te bieden, heeft het demissionaire kabinet een advies opgesteld: Richtlijnen gezond en verantwoord scherm- en sociale mediagebruik. Deze richtlijnen komen voort uit onderzoek van wetenschappers en andere experts.

Het gaat hier om een advies richting ouders toe, wat ze mee kunnen nemen in de opvoeding van hun kinderen. Deze richtlijnen komen niet in de wet te staan. Je krijgt dus geen boete als je kinderen zich er niet aan houden.

Het advies volgt nadat verschillende Europese landen al dergelijke richtlijnen hebben, en 3000 wetenschappers, artsen en andere experts eerder een brandbrief hebben opgesteld met zorgen over de groeiende gezondheids- en welzijnscrisis bij kinderen en tieners. Dat zou namelijk onlosmakelijk verbonden zijn met schermgebruik en sociale media.

Minimumleeftijd WhatsApp en TikTok

Onderdeel van het advies is dat kinderen pas op de middelbare school aan de slag zouden mogen met berichten-apps. Vanaf 13 jaar kunnen kinderen onder begeleiding toegang kunnen krijgen tot apps zoals WhatsApp en Signal.

Pas als jongeren meer digitaal vaardig zijn en gewend zijn aan berichten-apps, is het volgens de richtlijnen verstandig om over te stappen naar sociale media. De adviesleeftijd voor apps zoals TikTok, Instagram, Facebook en SnapChat is op 15 jaar gezet.

“Sociale media kunnen leuk en verbindend zijn, maar de verslavende werking ervan heeft ook een enorme schaduwzijde”, schrijft staatssecretaris Karremans in een brief aan de Tweede Kamer. “Bijna 13% van de jongeren loopt zelfs risico op problematisch sociale media gebruik.” In de brief waarschuwt de staatssecretaris onder andere voor paniekaanvallen, depressieve klachten en een negatief zelfbeeld.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Minimumleeftijd smartphone

Een smartphone horen kinderen niet eerder te krijgen dan wanneer ze naar groep 8 van de basisschool gaan. Opvallend is dat artsen aanraden om met een smartphone te wachten tot 14 jaar, terwijl groep 8 neerkomt op 11 of 12 jaar.

In de brief staat dat het aan opvoeders is om uit educatieve of andere overwegingen eventueel eerder met hun kinderen te oefenen met het gebruik van een smartphone. Na de zomer zal hiervoor een campagne starten met praktische tips.

Maximale schermtijd

Ook over de schermtijd van kinderen zijn richtlijnen opgesteld. Zo zou een kind tot twee jaar eigenlijk nooit naar een scherm moeten kijken. Jongeren van 12 jaar of ouder zouden niet langer dan 3 uur per dag achter een scherm moeten doorbrengen.

Leeftijdscontrole

Officieel was de minimumleeftijd voor het gebruik van sociale media in Nederland al 13 jaar, maar kinderen kunnen daar meestal makkelijk omheen. Daarom wordt er nagedacht over hoe de leeftijd van gebruikers op een veilige en privacyvriendelijke manier gecontroleerd kan worden. Een start daarvan is een nieuwe app van de EU die deze zomer wordt gelanceerd.

Gebruiken je kinderen een smartphone, dan kan het voorkomen dat ze onnodig veel aankopen in games doen. Met onze tips steek je daar een stokje voor.