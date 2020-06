Deze maand helpt Android Planet je om gezonder te leven met behulp van je smartphone. We duiken in de wereld van sport, voeding en alles dat daarbij komt kijken. Ook geven we meerdere toffe prijzen weg. Gezondheid is het maandthema van juni 2020 en dit kun je verwachten.



Maandthema gezondheid

Dagelijks houden wij je op de hoogte van het laatste nieuws, maar we duiken ook regelmatig de diepte in. Iedere maand staan we daarom bij een nieuw thema stil en schrijven we tips, achtergrondverhalen en interessante artikelen rondom dat onderwerp.

In juni van 2020 staat gezondheid centraal. Wat zijn de beste sport-apps? Hoe kan een Android-smartwatch je helpen om gezonder te leven? En hoe werkt een hartslagmeter eigenlijk? Daarnaast staan we stil bij het feit dat telefoonfabrikanten steeds meer focussen op onze gezondheid: waarom doen ze dat? Tot slot staan er ook toffe weggeefacties op de planning.

Genoeg om naar uit te kijken dus! De redactie heeft al een flinke lijst aan onderwerpen voor artikelen bij elkaar verzonnen, maar we horen dolgraag ook van jou. Welk thema mogen we volgens jou deze maand echt niet missen? Met welke vragen op het gebied van gezondheid loop je rond? Waar wil je graag meer over weten?

Je kunt ons bereiken via redactie@androidplanet.nl, door een reactie onder dit artikel achter te laten of spreek ons aan op Twitter. Wij zijn via onderstaande links te bereiken. We horen graag van je!

Eerder maandthema: creativiteit

In mei stonden we stil bij creativiteit. We keken onder meer naar de beste collage-apps voor foto’s, leuke Photoshop-apps om kiekjes na te bewerken en manieren om Android te personaliseren. Ook kwamen de beste teken-apps, apps om aan je creativiteit te verdienen en creatieve manieren om een screenshot te maken voorbij. Check onze creativiteit-overzichtspagina om alles nog eens rustig na te lezen.