Deze Gigaset-telefoon heeft een verwijderbare accu en kost 250 euro

Gigaset komt met een nieuwe smartphone, namelijk de GS5 Lite. Het toestel heeft een scherm van 6,3 inch, een verwijderbare batterij en kan snelladen. De Gigaset is nu te koop voor 250 euro, waarmee hij zich in het budgetsegment plaatst.

Nu te koop: Gigaset GS5 Lite

De Duitse telefoonfabrikant Gigaset heeft de GS5 Lite onthuld en het toestel is beschikbaar in heel Europa. De Android-smartphone heeft een MediaTek Helio-processor aan boord waarmee webbrowsen, door social media scrollen en lichte spelletjes geen probleem zullen zijn. Deze spelen zich af op het 6,3 inch full-hd-scherm.

In het toestel zit een accu van 4500 mAh. In combinatie met de efficiënte processor kom je daar gemakkelijk je dag mee door. De accu van de GS5 Lite is ook verwisselbaar. Dat is onderhand een party trick geworden, maar wel goed voor de repareerbaarheid. Zo vervang je gemakkelijk zelf je accu en doe je langer met je toestel.

Achterop de GS5 Lite zitten twee camera’s verwerkt. Met de hoofdcamera maak je foto’s van 48 megapixel en dan heb je nog een groothoek- en macrolens. Voorin het scherm zit nog een selfiecamera verwerkt. Het toestel wordt geleverd met Android 12, de modernste versie van het moment.

In tegenstelling tot zijn grote broer, de reguliere GS5, heeft de Lite een aantal aanpassingen. Zo kan dit toestel niet draadloos opladen en is de behuizing niet van glas gemaakt. Dat zorgt ervoor dat de smartphone wel een lager prijskaartje heeft, want de Lite kost met 250 euro, vijf tientjes minder dan de GS5. Om het toestel aan te schaffen, kun je op de website van Gigaset terecht.

Meer over Gigaset

Gigaset produceert vooral budgettoestellen, maar soms met premium functies. De GS5 is hier een goed voorbeeld van. Deze telefoon heeft een glazen behuizing en kan draadloos opladen. De telefoons van de Duitse fabrikant zijn ook in Nederland te verkrijgen. Wil je meer weten over het merk en haar telefoons? Bekijk dan onze Gigaset-pagina.

