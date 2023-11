Girl math: de manier om een nieuwe smartphone te verantwoorden

Het afgelopen jaar maakte iedereen kennis met het concept ‘girl math’. Een interessante manier om een dure smartphone voor jezelf te verantwoorden.

Girl math en je smartphone: zoveel ben je echt kwijt

In 2023 ging niet alleen de crompouce viral, maar ook het concept ‘girl math’. Voornamelijk vrouwen op TikTok en andere sociale media leggen via girl math uit hoe ze bepaalde aankopen rechtvaardigen via creatieve wiskunde.

Vind je bijvoorbeeld nog contant geld ergens zonder dat je het wist, dan kun je daar gratis iets mee kopen. Krijg je enorme korting op iets, dan kun je het bedrag dat je bespaart eigenlijk gratis uitgeven aan iets anders.

De logica achter deze ‘meidenwiskunde’ is natuurlijk twijfelachtig, maar de belangrijkste rekensom achter girl math is toch praktisch. Grote aankopen kun je namelijk goed naar jezelf verantwoorden, als je uitrekent hoeveel geld het kost per dag of zelfs per uur dat je het product gebruikt.

Bijvoorbeeld: je twijfelt of je een nieuwe zonnebril wil kopen die met 250 euro eigenlijk veel te duur is. Dan ga je na hoelang zo’n bril goed blijft en hoeveel dagen je die op hebt. Voor je het weet zit je op enkele centen per dag en dat is praktisch gratis.

Girl Math en je smartphone

Bij het aanschaffen van een nieuwe smartphone werkt dat net zo, en om je te helpen reken we het alvast voor je uit.

Gemiddeld zit een Nederlander per dag zo’n vijf uur op hun smartphone. Mogelijk is dat bij jou een stuk meer of minder, maar we moeten een keuze maken. Het ene onderzoek zegt gemiddeld 5,5 uur en het andere onderzoek 4,8 uur. Dus laten we het afronden op een nette vijf uur.

Daarnaast houdt de gemiddelde gebruiker het ongeveer drie jaar uit met een smartphone. Zeker als je een nieuw, duur toestel koopt mag je verwachten dat deze nog lang updates krijgt en voorlopig niet te traag wordt voor je dagelijkse gebruik.

Galaxy S23 Ultra

Als voorbeeld kiezen we één van de allerbeste Android-smartphones van het moment: de Samsung Galaxy S23 Ultra. Een enorm krachtig toestel, met een groot scherm, goede camera’s en lekker lang updates. Het grootste nadeel van deze telefoon is het enorme prijskaartje. Je moet 1399 euro neerleggen, mocht je het losse toestel kopen, geen oude smartphone inruilen en geen korting hebben.

Stel je gebruikt dit toestel drie jaar en vijf uur per dag, dan komt dat neer op 26 cent per uur. Voor iets waar je complete sociale leven, werk en entertainment in afspeelt is dat relatief gezien een super lage prijs. En als je meer uur per dag op je smartphone zit, zakt die prijs alleen maar.

Die logica kun je ook toepassen op andere, minder dure, aankopen natuurlijk. Denk aan nieuwe oordopjes of fitnesstracker: die gebruik je ook jaren en in het geval van een fitnesstracker zelfs de hele dag door. Als je dat omrekent is zo’n wearable praktisch gratis. Doe er je voordeel mee.

