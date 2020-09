Hoe glas het smartphonedesign van de toekomst bepaalt

De allesbepalende factor voor het design van de smartphone van de toekomst is glas. Dit zijn de huidige ontwikkelingen en wat de toekomst voor ons in petto heeft.

Glas en de toekomst van Android

Als we huidige trends voortzetten, wordt de smartphone van de toekomst waarschijnlijk een stuk meer minimalistisch en gaan we onze toestellen massaal vouwen. Maar hoe snel dat allemaal gaat is volledig afhankelijk van glas.

Glas bepaalt hoe dik de randen van de smartphone zijn, hoe fijn het toestel bestuurt, hoe je je telefoon ontgrendelt enzovoort. De ontwikkeling van smartphoneglas lijkt traag te gaan, maar eigenlijk gebeurt er heel veel.

Steeds steviger

Smartphoneglas heeft al een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Eén van de belangrijkste verbeteringen is die van de stevigheid. Steviger glas zorgt er namelijk voor dat het scherm minder snel breekt bij een ongelukje en er ook minder snel krassen verschijnen.

De meeste smartphones gebruiken daar Gorilla Glass voor, van het bedrijf Corning. Dat begon met de allereerste iPhone en de eerste generatie Corning Gorilla Glass. Het glas werd daarna steeds verder doorontwikkeld. Het glas wordt dunner, steviger en kan van hogere hoogte vallen zonder schade. Andere fabrikanten gingen er ook gebruik van maken.

Gorilla Glass is in de basis gewoon glas, maar via chemicaliën wordt dit glas versterkt. Kort gezegd komt het er op neer dat ionen in het oppervlakte van het glas worden geduwd voor meer compressie. Vervolgens wordt het glas in een bad van gesmolten zout gestopt van maar liefst 400 graden Celsius. Hierdoor worden kleine ionen vervangen voor grotere ionen, waardoor er nog meer compressie en dus een steviger scherm ontstaat.

Onder het glas

Eén van de huidige uitdagingen van smartphonemakers, is om technologie onder het scherm te verstoppen, zodat het geen onnodige ruimte meer inneemt in de randen van een toestel. Zo kan een smartphone echt van rand tot rand bestaan uit scherm.

Fabrikanten hebben het al voor elkaar gekregen om de vingerafdrukscanner onder het scherm te plaatsen. De volgende uitdaging is om de selfiecamera en andere sensoren daar ook te verstoppen, zonder dat je zelfportretten er straks minder goed uitzien.

In september brengt ZTE de Axon 20 5G uit, wat het eerste toestel in massaproductie is met de frontcamera onder het scherm. Oppo en Xiaomi spelen ook al een tijdje in het openbaar met deze technologie via prototypetoestellen. Xiaomi heeft uitgelegd dat bij zijn prototype de camera onder het scherm werkt, door speciaal glas met lage reflectie en hoge doorlaatbaarheid.

Vouwbaar glas?

Een meer opvallende ontwikkeling is dat van opvouwbaar glas. Samsung, Huawei en andere fabrikanten zijn druk bezig om de vouwbare toekomst werkelijkheid te maken. Dat start nu eerst met wat dikke, onhandige en dure toestellen.

Glas lijkt niet vouwbaar, maar als je het extreem dun maakt is elk materiaal dit wel. Zo’n extreem dun scherm moet wel worden versterkt, want anders breekt het snel. Dat versterken zorgt er alleen voor dat glas snel krassen kan krijgt. Een kras op een heel dun schermpje kan het scherm weer kwetsbaar maken.

Er is daarom een dun plastic laagje over de huidige vouwbare schermen geplaatst om deze te beschermen, maar dat zorgt ook voor een zichtbare vouw als het toestel te vaak is gevouwen. Gorilla Glass werkt aan een eigen versie van vouwbaar glas, dat wellicht geen extra laagje meer nodig heeft.

Bron afbeelding: Corning

De volgende stap

Glas hoeft smartphonemakers natuurlijk niet te blijven beperken. Er komt een tijd dat dit materiaal voor een apparaat zoals een smartphone gedateerd aanvoelt. We maken dan massaal gebruik van andere technologieën. Denk bijvoorbeeld aan augmented reality via een lens of bril (waar natuurlijk ook glas bij komt kijken) waarbij alleen jij je smartphonescherm kunt zien. Of denk aan hologrammen waarbij je smartphonescherm in de lucht wordt geprojecteerd.

Sterker nog: de eerste holografische smartphones zijn er al. Het is natuurlijk nog lang niet zo mooi als in je favoriete sciencefictionfilm, maar fabrikanten zijn druk met de technologie bezig.

Voor een idee over smartphones van de toekomst kun je ook kijken naar sciencefiction. De makers van deze films en series kijken hoe de lijn van huidige technologische ontwikkelingen doorgetrokken kunnen worden. Wij nemen een kijkje naar de tofste sciencefiction smartphones.

Android van de toekomst

Android Planet staat een hele maand in het teken van de toekomst van Android. Check ons overzicht of lees de nieuwste artikelen in dit thema hieronder: