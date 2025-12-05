Gmail en privacy: leest AI of Google mee met je e-mails?

Nu Google steeds meer met AI doet is het hoog tijd om kritisch te kijken naar de privacy van Gmail. Wie leest er nou eigenlijk allemaal mee?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gmail-privacy in de tijd van AI

Als al je e-mails via Gmail binnenkomen en worden verstuurd, vertrouw je Google met een hele hoop persoonlijke informatie. Toch is Google niet meer hetzelfde bedrijf als vijf jaar geleden. Inmiddels draait alles om Gemini, een AI dat hongerig is voor data. Zijn je e-mails dan nog wel veilig? En waarvoor worden die gegevens nog meer gebruikt?

Reclames

Google garandeert in ieder geval dat je berichten in Gmail niet worden gelezen of gescand om persoonlijke advertenties te laten zien. Als je wel persoonlijke advertenties ziet in Gmail, dan zijn die gebaseerd op je online activiteiten die je elders met hetzelfde Google-account hebt gedaan. Denk aan zoekopdrachten bij Google Zoeken.

Wel worden je e-mails automatisch gescand om materiaal rond kindermisbruik te detecteren. Mocht er iets vreemds gespot worden, dan zal een mens ook een kijkje nemen.

Slimme functies

Het is een ander verhaal als je ‘Slimme functies’ hebt ingeschakeld. Gmail moet dan kunnen zien wat er in de e-mails staat om verschillende acties te kunnen ondernemen. Denk aan het automatisch categoriseren van je berichten, het volgen van pakketjes of het toevoegen van een vlucht aan je agenda.

Als jij je hier niet prettig bij voelt, dan is het altijd mogelijk om in de instellingen ‘Slimme functies’ uit te schakelen. Dan gebruik je Gmail gewoon op de ouderwetse manier.

Gemini

AI heeft al lang een belangrijke rol binnen Gmail, bijvoorbeeld voor het ontdekken van spam. Toch is de recente groei van generatieve kunstmatige intelligentie een ander verhaal. Om deze AI-modellen te trainen, is vooral een hele hoop data nodig. De talloze e-mails die mensen schrijven in Gmail zijn in theorie een goudmijn: teksten die door echte mensen in normale taal zijn geschreven.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Recentelijk worden er op sociale media daarom berichten verspreid dat e-mails inderdaad worden gebruikt om AI te trainen. Tegenover website The Verge stelt een woordvoerder van Google duidelijk: “We gebruiken je content in Gmail niet voor het trainen van ons Gemini AI-model”.

Gemini moet natuurlijk wel je e-mails bekijken om bepaalde acties te kunnen ondernemen. Denk aan het samenvatten van berichten of het opstellen van e-mails. Google zegt dat de opdrachten die je aan Gemini in Gmail geeft en de antwoorden die je krijgt, niet worden opgeslagen.

Privacycheck

Het is wel aan te raden om in je Google-account je privacyinstellingen te bekijken. Daarvoor ga je naar het kopje ‘Gegevens en privacy’. Als je daar een ‘Privacycheck’ doet dan word je vanzelf door de juiste instellingen heen geleid.

Europese alternatieven

Een alternatief voor Gmail komt uit Europa in de vorm van Proton Mail. Check nog meer Europese alternatieven voor Amerikaanse apps.