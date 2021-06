Klaar met de Gmail-app? Deze 5 mail-apps zijn goede alternatieven

De laatste weken wordt de Gmail-app in de Play Store overspoeld met negatieve reviews. Heb je ook een hekel gekregen aan de mail-app van Google? Wij zetten een paar goede alternatieven voor je op een rijtje.

5 goede alternatieven voor de Gmail-app

Gmail kampt de laatste tijd met vervelende problemen. Sinds enkele weken zijn er onder andere issues met de synchronisatie van mails en de Android-app. Naast het niet binnenkrijgen van mails worden nog allerlei andere problemen genoemd.

Ook een aantal redactieleden van Android Planet is slachtoffer van de Gmail-perikelen. Voor dit artikel doken we daarom in de wereld van de mail-apps. Hieronder bespreken we vijf goede alternatieven voor de Gmail-app.

1. Microsoft Outlook

Outlook, wie kent het niet. De app wordt door miljoenen mensen gebruikt en werkt (meestal) als een zonnetje. De app biedt aanpasbare veegbewegingen en slimme filters voor je e-mails. Dankzij een selectieve inbox zie je alleen belangrijke e-mails, verspreid over meerdere accounts.

Ook biedt de app ondersteuning voor zowel een lichte als een donkere modus en werkt het werkt met Exchange-, Office 365-, Outlook.com-, Gmail-, Yahoo Mail- en iCloud-e-mailaccounts.

Microsoft Outlook: Secure email, calendars & files Microsoft Corporation 9,2 (6.460.433 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Aquamail

Aqua Mail is een freemium mail-app, die eenvoudig is om in te stellen. De app biedt voor een verscheidenheid aan e-mailservices zoals Gmail, Hotmail en Yahoo. Ook ondersteunt de app e-mailaccounts die worden gehost door Google Apps, Office 365 en Exchange Online. Op die manier worden de agenda’s en contacten voor Office 365 en Exchange automatisch gesynchroniseerd.

Een andere leuke functie is de integratie van Aqua Mail met een verscheidenheid aan populaire Android-apps zoals Light Flow, Apex Launcher en Tasker. De app komt met een aantal handige en fraai ontworpen widgets voor op je homescherm.

Email Aqua Mail - Exchange, SMIME, Smart inbox MobiSystems 8,6 (126.051 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Blue Mail

Blue Mail is een gratis, universele mail-app, die makkelijk is in gebruik. Je kan een onbeperkt aantal mail-accounts van verschillende aanbieders toevoegen. Blue Mail maakt slimme pushmeldingen en groepsmailing mogelijk. De app maakt rechtstreeks verbinding met je mailserver en is een goede vervanging voor je Gmail-app.

Al met al is Blue Mail een uitgebreide mail-app voor Android, die altijd klaarstaat om een mailtje te versturen of ontvangen – zonder gedoe.

Email Blue Mail - Calendar & Tasks Blix Inc. 9,2 (649.275 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. ProtonMail

ProtonMail biedt gebruikers een gratis e-maildienst, die is ontworpen met een oog op privacy en beveiliging. De app maakt namelijk gebruik van end-to-end-encryptie. Op die manier kunnen alleen jij en jouw beoogde ontvangers je berichten kunnen lezen. Een nadeel: je kan je Google-account niet met deze app gebruiken.

Hoewel iedereen zich kan aanmelden voor een gratis ProtonMail-account en e-mailadres, bieden premium-abonnementen meer organisatorische functies en cloudopslag.

ProtonMail - Encrypted Email Proton Technologies AG 9 (36.137 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Edison Mail

Edison Mail is een alles-in-één mobiele e-mailapp, die verschillende diensten ondersteunt. De app werkt met Gmail-, Yahoo Mail-, Exchange-, Outlook-, Office 365-, Hotmail-, AOL- en IMAP-accounts. Je kunt snel schakelen tussen je e-mailadressen en dankzij handige veegknoppen kun je moeiteloos verschillende mailtjes sorteren.

De app onderscheidt zich met een slimme AI-assistent, die over een scala aan handige functies beschikt. Denk aan realtime reismeldingen voor vertragingen en poortwijzigingen, pakketten volgen en het sorteren van e-mails.

Email - Lightning Fast & Secure Mail Edison Software 9,2 (102.814 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Je e-mail moet gewoon werken

Niks dat niet goed werkt is leuk, maar er zijn een aantal dingen die het gewoon áltijd moeten doen. Denk hierbij aan je pinpas, je fiets, je telefoon – en ook zeker je e-mail. Je zal maar net dat belangrijke mailtje over een promotie (of juist ontslag, dat kan natuurlijk ook) missen.

