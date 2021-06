Gmail-app kampt al dagen met grote problemen: herken jij ze?

De laatste dagen wordt de Play Store overspoeld met negatieve reviews voor Gmail. Gebruikers melden dat ze synchronisatieproblemen of andere issues hebben. Ook op de redactie van Android Planet is dat bij sommige redactieleden het geval.

Gmail: synchronisatieproblemen voor veel mensen

Voor een grote groep gebruikers is Gmail de app voor al hun e-mailverkeer. Sinds enkele dagen zijn er onder andere verschillende problemen met de synchronisatie van mails en de Android-app. De laatste dagen zijn de achtergelaten reviews in de Play Store ook uiterst negatief. Naast het niet binnenkrijgen van mails worden ook allerlei andere problemen genoemd.

Sommige mensen kunnen geen bestanden meer openen, zoals pdf’jes. Andere personen laten juist weer weten dat ook mails versturen niet meer mogelijk is, of dat de zoekfunctie niet werkt. De redactie van Android Planet heeft dit uiteraard ook zelf bekeken, maar niet iedereen heeft (dezelfde) problemen. Ook is er vooralsnog geen verband te vinden tussen het gebruikte toestel, de Android-versie of de versie van de Gmail-app.

Zo werkt op de ene OnePlus 9 Pro met Android 11 alles perfect, terwijl een andere redacteur geen mails meer binnenkrijgt met hetzelfde toestel en software. We hebben ook gekeken naar toestellen die nog draaien op Android 10, maar daar zagen we precies hetzelfde. Op het ene toestel kwamen mails wel direct binnen en werkte alles, bij andere smartphones was de laatste mail die te openen van enkele dagen geleden.

Heb jij problemen, laat het ons weten

Er lijkt vooralsnog dus geen eenduidig antwoord te geven waarom je wel of niet tegen problemen aanloopt met Gmail. Valt jou de laatste dagen iets op? Laat het even weten in de reacties en benoem dan uiteraard welke smartphone je gebruikt en op welke Android-versie ‘ie draait.

Bekijk dan ook even welke versie van Gmail je hebt geïnstalleerd. Dit doe je door de instellingen in te duiken en te kiezen voor ‘Apps en meldingen’. Vervolgens tik je op ‘Alle apps weergeven’ en je scrollt naar Gmail. Tik die aan, kies voor ‘Geavanceerd’ en scrol helemaal naar beneden. Daar zie je vervolgens het versienummer, wat je vervolgens in de post hieronder kunt benoemen.

