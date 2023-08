Heb jij er last van? Mails komen niet binnen in Gmail-app

Sinds enkele dagen werkt de Gmail-app voor veel mensen niet meer. Mails komen niet meer binnen. Google erkent het probleem en komt met een oplossing, maar wanneer is nog de vraag.

Sinds afgelopen vrijdag stromen de klachten binnen van Gmail-gebruikers die geen e-mails meer binnen krijgen via de app. Sommige personen krijgen geen meldingen meer en bij andere gebruikers weer af en toe. Via verschillende forums, onze redactie-inbox en de reviews in de Play Store is te lezen dat het probleem begon na het updaten van de app.

Google heeft het probleem erkent in een reactie in de app-winkel en zegt te werken aan een oplossing. Waar het probleem precies vandaan komt, is nog de vraag; het treft gebruikers van allerlei Android-smartphones en -versies. Om toch e-mails te kunnen lezen op je toestel kun je de webversie van Gmail gebruiken, of een andere e-mail-app installeren.

Sommige gebruikers laten weten dat het werkt om de laatste updates van de e-mail-app te verwijderen of de cache te legen. Uit een korte rondgang op de redactie kwamen we te weten dat hier niemand last heeft van niet-binnenkomende berichten.

Honderden miljoenen gebruikers voor Gmail

Gmail staat standaard geïnstalleerd op de tientallen miljoenen smartphones en tablets die elk jaar de toonbank over gaan, en is één van de meest gebruike mail-apps. Logischerwijs staat de teller van het aantal downloads in de Play Store dan ook al op meer dan 10 miljard.

Heb jij problemen met de Gmail-app en berichten of meldingen die niet binnenkomen? Toevallig ook al een oplossing gevonden? Drop ‘m dan in onderstaande reacties!