Zo koop je een vouwtelefoon voor de helft van de prijs

Nieuwe vouwtelefoons zijn veel duurder dan ‘normale’ smartphones, maar die van twee jaar geleden niet. Wij checken of een oude vouwtelefoon voor de helft van de adviesprijs een goede deal is of niet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs foldables enorm gedaald: Samsung Galaxy Z Fold 3

Het is voor velen dé reden om geen foldable te kopen: de prijs. Waar een gemiddelde high-end smartphone richting de 1000 euro kost, zit je met een foldable al snel boven de 1500 euro. Zeker bij degene die van een ‘normale’ smartphone openvouwen tot een kleine tablet: de “Fold-vouwtelefoons”.

Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Z Fold 5, maar ook de Google Pixel Fold en OnePlus Open vallen onder deze categorie. Google en OnePlus brachten vorig jaar hun eerste foldables uit, maar Samsung gaat al een tijd mee. Ze hebben onderhand vijf generaties achter de rug.

In dit artikel focussen we op de Samsung Galaxy Z Fold 3 die in augustus 2021 uitkwam. De smartphone heeft nu namelijk nog steeds veel te bieden. Hij kostte bij de lancering 1799 euro, maar hij is nu al voor 879 euro verkrijgbaar: minder dan de helft van de adviesprijs dus.

Alle voordelen van een Fold-smartphone

Omdat de Fold 3 qua uiterlijk nog veel overeenkomt met moderne smartphones, biedt de telefoon veel van dezelfde voordelen. Zo gebruik je het 6,2 inch scherm aan de buitenkant voor snelle berichten en gebruik in één hand. Wil je een game spelen, artikel lezen of meerdere apps tegelijk gebruiken? Dan vouw je de smartphone open en verschijnt de app op het 7,6-inch scherm.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Specificatiess nog altijd high-end

Als je nu voor een Samsung Galaxy Z Fold 3 gaat, loop je minder achter dan dat je misschien zal denken. De processor – de Snapdragon 888 – is bijvoorbeeld nog altijd sneller dan de Exynos 1380 uit Samsungs moderne Galaxy A54. Hij is maar iets langzamer dan de Tensor G2-chip die in de Google Pixel 7 en 7 Pro zit. En die smartphones zijn nog steeds hartstikke vlot.

Daarnaast zijn de schermen van hoge kwaliteit. Je hebt twee amoled-panelen met scherpe resoluties en heldere kleuren tot je beschikking, beide met een ververssnelheid van 120Hz. Het coverscreen op de Fold 3 is wel nog smaller dan de moderne Folds van Samsung. Toch is ‘ie prima voor het versturen van berichten of swipen door social media.

Nog minstens 2,5 jaar softwareondersteuning

Door het goede updatebeleid van Samsung wordt de Galaxy Z Fold 3 nog jaren ondersteund, zelfs als je hem nu in huis haalt. De telefoon draait momenteel op Android 14 en krijg eind dit jaar de update naar Android 15. Vervolgens brengt Samsung nog beveiligingsupdates uit tot minstens herfst 2026.

De nadelen van een oudere vouwtelefoon

De Samsung Galaxy Z Fold 3 wordt in 2024 drie jaar oud, maar heeft een evengrote batterij als de Galaxy Z Fold 5 van afgelopen jaar (4400 mAh). Dat is niet enorm, zeker op een smartphone met twee stroomslurpende schermen. Ook is de oudere chip van de Fold 3 minder energiezuinig.

In de praktijk haal je bij normaal gebruik het einde van de dag wel. Speel je graag zware games of zit je de hele dag te swipen op social media? Dan moet je misschien wat eerder aan de lader. Opladen gaat met 25W ook niet bepaald snel, maar het is nog even vlot als de Galaxy S24 die dit jaar uitkwam.

Ook de camera’s zijn niets speciaals. Alle drie de lenzen achterop hebben een resolutie van 12 megapixel, wat betekent dat digitaal zoomen snel tot minder scherpe plaatjes leidt. Wel heb je camera’s voor iedere omstandigheid: een groothoek om veel in beeld te krijgen, hoofdcamera voor de beste belichting en telelens die 2x inzoomt zonder kwaliteitsverlies.

Omdat het grotere scherm aan de binnenkant van de Fold 3 moet buigen, is deze niet met glas beschermd. Helaas zijn er daarom vaker problemen met zo’n vouwbaar scherm dan met ‘normale’ schermen. Koop je de smartphone nieuw? Dan biedt Samsung gelukkig nog twee jaar aan fabrieksgarantie. Je reparatie valt dan mogelijk binnen de garantie en kan dan gratis gerepareerd worden.

Oude vouwtelefoon een goede deal? Zeker!

De Galaxy Fold 3 wordt nog jaren ondersteund, biedt de voordelen van een tweede scherm en is voor de meesten vlot genoeg. Wil jij altijd al een vouwtelefoon, maar is de prijs van een nieuwe te hoog? Dan is de Galaxy Fold 3 zeker nog het proberen waard. Hieronder check je de laagste prijzen en de voordeligste aanbieders.

Samsung Galaxy Z Fold 3 prijzen vergelijken Met abonnement € 49,- p/m Bekijk abonnementen abo Los nieuw € 869,- Bekijk prijzen

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Meer over Samsung