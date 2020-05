OnePlus werkt aan minimaal één goedkope smartphone en wil die onder andere in Europa uitbrengen. Dat bevestigt directeur Pete Lau in een interview, waarin hij ook vertelt dat OnePlus binnenkort producten in nieuwe categorieën gaat lanceren.

Nieuwe OnePlus-apparaten

De fabrikant doet ‘binnenkort’ een aankondiging voor India om zijn nieuwe strategie te verduidelijken, zegt Lau in gesprek met Fast Company. Verwacht ‘goedkopere’ producten in ‘nieuwe categorieën’, bedoeld om een ecosysteem van verbonden apparaten te creëren.

Lau wil niets kwijt over wat voor producten OnePlus gaat maken, maar recente geruchten wijzen op een setje draadloze oordopjes die lijken op de AirPods Pro. OnePlus verkoopt al draadloze oordopjes met een nekband, rugtassen, een smart-tv en natuurlijk smartphones.

Goedkope OnePlus smartphone op komst

De eerste smartphone, de OnePlus One uit 2014, kostte 269 euro en had een messcherpe prijs-kwaliteitsverhouding. De nieuwe OnePlus 8 en 8 Pro starten respectievelijk bij 699 en 899 euro en zijn daarmee vrijwel even duur als de directe concurrentie. Niet iedereen kan of wil zoveel geld betalen voor een smartphone en dat lijkt OnePlus ook door te hebben.

Lau zegt dat betaalbare apparaten betekenen dat meer mensen financiële toegang krijgen tot een OnePlus-apparaat, en dat is precies wat de fabrikant wil. Er is daarom een goedkopere smartphone in ontwikkeling. Meer details geeft Lau niet, maar hij lijkt te doelen op de eerder gelekte OnePlus Z – eerder bekend als de OnePlus 8 Lite. Volgens de geruchtenmolen krijgt het toestel 5G-ondersteuning, een 90Hz-scherm en verschijnt de OnePlus Z in juli. Een eerder lek claimt dat de smartphone 400 Britse pond gaat kosten, omgerekend 458 euro.

Nieuwe strategie

De aankondiging van een vernieuwde strategie komt op een interessant moment. OnePlus ontsloeg recent tientallen medewerkers in landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland. Volgens de fabrikant vanwege een ‘normale herstructurering’, terwijl meerdere media op basis van anonieme bronnen schrijven dat OnePlus zich minder wil focussen op landen waar het weinig smartphones verkoopt.

Statistieken van vergelijkingswebsites en Google geven aan dat de OnePlus 7-, 7T- en 8-series in veel Europese landen minder in trek zijn dan de OnePlus 6-reeks. OnePlus deelt geen verkoopcijfers. Wel is duidelijk dat de fabrikant gebruikers (terug) wil winnen door binnenkort een goedkopere smartphone te lanceren.

