Budgetsmartphones worden in rap tempo beter en daarom interessanter voor een breder publiek. Dat is deels te danken aan de opmars van Chinese prijsvechters, maar marktleider Samsung is ook de juiste richting ingeslagen. Wat maakt Samsungs budgetsmartphones zo goed en populair?

Budgetsmartphones zijn verbeterd

Een paar jaar geleden was het lastig om écht goede smartphones onder de 300 euro aan te raden. Vrijwel alle modellen waren door uiteenlopende bezuinigingen minder gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig dan duurdere toestellen. Niet alleen qua specificaties, maar ook qua software-ondersteuning.

Anno 2020 staat de markt er – gelukkig – heel anders voor. Wie een smartphone onder de 300 euro zoekt, kan kiezen uit tientallen fijne toestellen die jaren meegaan. Een kwalitatief betere behuizing, krachtigere hardware, de nieuwste software en een langer en regelmatiger updatebeleid hebben de gemiddelde budgetsmartphone veel aantrekkelijker gemaakt. Zeker nu bijna alle fabrikanten zonder schaamte duizend euro of meer vragen voor hun nieuwste topmodellen.

Natuurlijk presteert een Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Oppo Find X2 Pro of iPhone 11 Pro Max op alle punten beter dan een toestel van een paar honderd euro, maar veel mensen interesseert dat weinig. En terecht, want de gemiddelde budgetsmartphone is vandaag de dag goed genoeg voor een breed publiek. Daar schreef ik in juli al een opinie over, die je hieronder kan lezen.

Dat is naar mijn mening deels te danken aan de opmars van spelers als Xiaomi en BBK, het moederbedrijf van Oppo, Vivo, Realme en OnePlus. Dit soort merken werden groot in Azië en laten sinds kort ook in Nederland zien dat een goede smartphone geen fortuin hoeft te kosten.

Mede door de toenemende populariteit van Chinese prijsvechters en hogere eisen van de consument moesten ook bekendere merken als Huawei en Nokia budgetsmartphones met een betere prijs-kwaliteitsverhouding gaan maken. Meer concurrentie is bijna altijd goed voor jou als consument, zo blijkt ook in dit geval.

Betere budgetsmartphones van Samsung

Ook marktleider Samsung ging overstag. In de afgelopen jaren heb ik tientallen goedkopere Samsung-telefoons getest, van de langlopende J-serie tot A-modellen. De eerste jaren bekroop me het gevoel dat Samsung de budgettoestellen weinig aandacht schonk. Toestellen waren het net niet qua ontwerp en hardware, kregen maar korte tijd Android-updates en waren te duur. In de laatste twee jaar ben ik bijgedraaid.

Met name de modellen die dit jaar zijn uitgebracht, geven me de indruk dat Samsung steeds beter snapt waar een goede budgetsmartphone aan moet voldoen. Natuurlijk, absolute instapmodellen als de Galaxy A10 en A21s sluiten veel compromissen en zijn daarom alleen interessant voor een selectief publiek.

Een grotere groep smartphones presteert naar mijn mening echter dusdanig goed dat ik ze met een gerust hart kan aanraden aan mijn vrienden, familie en jullie, de lezers. De toestellen zijn snel genoeg, hebben grote accu’s voor een lange adem en gebruiken een mooi amoled-scherm.

Tel daar snel opladen via usb-c, prima camera’s, een stevige maar lichte plastic behuizing en vlotte hardware bij op, en de basis is dik in orde. Dankzij Samsungs gebruiksvriendelijke software en de garantie van minstens twee jaar updates zijn de smartphones bovendien klaar voor de toekomst.

Galaxy M-modellen

Neem de Samsung Galaxy M21. Ik testte ‘m een paar maanden geleden en werd verrast door de prijs-kwaliteitsverhouding van de 229 euro kostende telefoon. Het scherm is van bovengemiddelde kwaliteit, het toestel heeft een nfc-chip om contactloos te betalen in winkels en gaat dankzij de enorme 6000 mAh-accu minstens twee dagen mee op een acculading.

De Galaxy M31 is een paar tientjes duurder en doet hetzelfde, maar dan met krachtigere hardware. De nieuwe Galaxy M51 heeft de grootste accu van alle moderne smartphones, namelijk 7000 mAh. Gecombineerd met degelijke hardware en opnieuw een amoled-scherm, ben ik heel benieuwd hoe het toestel in de praktijk bevalt.

Andere modellen als de Galaxy A40, A50 en later A41 en A51 bieden ook een goede prijs-kwaliteitsverhouding en zijn daarom erg populair. De A50 en A51 verkopen in Europa beter dan welke andere telefoon dan ook. Niet omdat ze qua specificaties per se meer waar voor hun geld bieden dan een concurrerend model van Realme, Oppo of Xiaomi.

Maar voor veel mensen is een uitstekende accuduur, Samsungs goede updatebeleid, verkrijgbaarheid en merkvertrouwdheid belangrijker dan iets meer extra werkgeheugen en een extra camera. Terecht, als je het mij vraagt.

Gaat Samsung Nokia en Motorola achterna?

Hoewel ik dus enthousiast ben over Samsungs strategie voor goedkopere toestellen, moet de fabrikant ook oppassen. Het assortiment lijkt steeds sneller vernieuwd en uitgebreid te worden. Niet alleen de M-serie dijt in rap tempo uit, ook de A-serie krijgt steeds meer modellen. Onlangs presenteerde Samsung bijvoorbeeld de Galaxy A42 5G, die in november in Nederland verschijnt.

Het 5G-toestel onderscheidt zich met iets betere hardware van de A41 – die te koop blijft – maar te veel keuzes maken het kiezen juist moeilijker. Wie in een winkel of op internet allerlei Samsung-smartphones in dezelfde prijsklasse ziet, weet moeilijker welke hij/zij moet nemen en kan uitwijken naar een concurrerend merk met een overzichtelijker portfolio.

Nokia maakte deze fout al eerder, gaf ‘m toe en focust zich dit jaar weer op een kleiner, duidelijker portfolio. Motorola is naar mijn mening ook verkeerd bezig, zo schreef ik in een eerder opinieartikel (zie hierboven). Voor jou als consument hoop ik dat Samsung niet te hard van stapel loopt, maar op een overzichtelijk tempo goede, betaalbare smartphones blijft uitbrengen.

Wat vind jij van Samsungs budgetsmartphones? Ben je net zo enthousiast als Rens of heb je juist een hele andere mening? Laat van je horen in de reacties hieronder!