Waarom een goedkope smart home meestal geen goed idee is

Het maken van een smart home kan behoorlijk in de papieren lopen. Dit is waarom een goedkope smart home niet altijd een goed idee is.

De goedkope smart home

Koop je nieuwe spullen, dan heb je altijd de keuze uit verschillende prijscategorieën. Dat geldt voor iets groots als een nieuwe auto tot iets kleins als een schroevendraaier in de bouwmarkt. Het is dan altijd maar de vraag of je meer betaalt voor extra kwaliteit, of vooral voor een merk en slimme marketing.

Koop je een schroevendraaier, dan hoef je echt niet de duurste te kopen. Ook niet als je een matras, pen of pan koopt. In het geval van het slimme huis is dat een ander verhaal.

Net als met alle producten, heb je ook qua smart home-uitbreidingen goedkope en dure opties. Omdat de smart home doorgaans gaat om apparaten, zoals camera’s, thermostaten, lampen enzovoort, kan het prijskaartje behoorlijk oplopen. Waarom zou je dan die dure camera van Google kopen, als ze er ook eentje bij de Action verkopen voor een fractie van de prijs?

Veiligheid

Dat komt allemaal neer op de veiligheid. Er zijn andere redenen te bedenken. Zoals dat goedkope apparaten vaak eerder stuk gaan, of minder kwaliteit bieden. Maar dat weet je van te voren als je een goedkoper product koopt. Het gaat mij allemaal om je privacy.

Want met slimme apparaten haal je allerlei camera’s en microfoons in huis die meekijken en meeluisteren met wat je doet en zegt. Koop je een goedkoop apparaat met slechte beveiliging, dan nodig je vaak de rest van de wereld uit om mee te kijken en te luisteren.

Het is al veel te vaak gebleken dat dergelijke apparaten extreem makkelijk te hacken zijn. Daar is geen eens een gerichte aanval voor nodig. Sommige camera’s zijn zo slecht, dat mensen gewoon willekeurige beelden kunnen bekijken. Wil je dat iemand jou bespiedt? Of je kinderen?

Is goedkoper altijd slechter?

Dat wil niet zeggen dat goedkoper altijd slechter is. Neem bijvoorbeeld slimme deurbellen. Je kunt een bekend merk zoals Ring of Nest nemen, van Amazon en Google. Maar een goedkoper merk zoals Eufy maakt ook goede slimme deurbellen. Bij zo’n deurbel kun je zelfs een HomeBase neerzetten, zodat alle data alleen lokaal wordt opgeslagen met de juiste versleuteling.

Dat scheelt in de maandelijkse kosten voor cloudopslag. Daarnaast is het idee dat zulke persoonlijke informatie niet op een cloudserver van Amazon of Google staat ook wat waard.

Het vraagt dus vooral wat meer alertheid. Kies je niet voor de duurste opties van de grootste merken, dan moet je onderzoek doen voordat je het apparaat koopt en aansluit. Vraag je af welke historie het bedrijf heeft en wat ze doen om jouw veiligheid te waarborgen. Wil je kosten besparen op je slimme huis, dan moet je dus wat extra werk doen.

Alles voor het slimme huis

Een hele maand staat Android Planet in het teken van wonen, met natuurlijk een grote rol voor het slimme huis. Lees bijvoorbeeld meer over de slimme lampen van de HEMA of alternatieven voor de Nest Audio. Lees alle artikelen in het thema wonen. Check de nieuwste artikelen hier onder.