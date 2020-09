Ben je op zoek naar een goedkope smartphone die gegarandeerd Android 11 ontvangt? Android Planet zet vijf interessante modellen op een rij, inclusief specificaties en de scherpste prijzen. Ook leggen we de belangrijkste verbeteringen van Android 11 uit.

Lees verder na de advertentie.

Goedkope smartphone met Android 11-vooruitzicht

Android 11 is beschikbaar en komt als update naar een deel van de bestaande smartphones. Of jouw toestel geüpdatet wordt, hangt van de fabrikant af. Goedkopere modellen krijgen minder vaak een update. Android Planet zet daarom vijf betaalbare toestellen – onder de 300 euro – op een rij die gegarandeerd Android 11 ontvangen. Ben je benieuwd of jouw toestel de update krijgt? Check dan ons volledige Android 11-updateoverzicht.

Android 11: dit is er nieuw

Google bracht Android 11 in september 2020 uit als de opvolger van Android 10. De software-update introduceert tal van verbeteringen en nieuwe features, waardoor het Android-besturingssysteem gebruiksvriendelijker, veiliger, sneller en iets energiezuiniger is. Check onze uitgebreide Android 11-overzichtspagina voor alle wijzigingen.

Hieronder vind je – in willekeurige volgorde – vijf fijne smartphones onder de 300 euro die sowieso een update krijgen naar Android 11.

1: Samsung Galaxy A41

De Samsung Galaxy A41 is een betaalbare smartphone die vooral opvalt door zijn oled-scherm. Een oled-scherm biedt mooier beeld dan lcd, maar is ook wat duurder. Om die reden hebben weinig smartphones in dit prijssegment een oled-scherm.

De Galaxy A41 is licht (151 gram), heeft een 6,1inch-scherm en een MediaTek-processor. Het werkgeheugen meet 4GB en het opslaggeheugen is 64GB groot. Op de achterkant vind je drie camera’s en de 3500 mAh-accu laadt snel op via de usb-c-poort.

Samsung legt zijn One UI-schil over Android heen. Deze softwareschil is gebruiksvriendelijk maar wijkt op meerdere punten af van stock-Android. Zo levert de fabrikant een aantal eigen en commerciële apps mee en zitten er extra features in de software, waaronder een nuttige eenhandige modus. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de Galaxy A41 zijn Android 11-update ontvangt. Overigens lijkt het erop dat de smartphone later ook Android 12 zal ontvangen.

Ben je benieuwd wat het toestel nog meer te bieden heeft? Lees hier onze uitgebreide Samsung Galaxy A41-review of bekijk de videoreview.

2: Nokia 7.2

Hecht je waarde aan stock-Android en een duidelijk updatebeleid, dan is de Nokia 7.2 het overwegen waard. Deze smartphone gebruikt namelijk Android One-software en krijgt daarom gegarandeerd Android 11. Ook ontvang je tot september 2022 regelmatig beveiligingsupdates. Op moment van schrijven kan Nokia desgevraagd nog niet aangeven wanneer de Nokia 7.2 zijn Android 11-update krijgt.

De Nokia 7.2 heeft een 6,3inch-full-hd-scherm, een Snapdragon 660-processor en 6GB werkgeheugen met 128GB opslaggeheugen. De 3500 mAh-accu laadt langzaam op via de usb c-poort en op de achterkant van het toestel is een driedubbele camera geplaatst.

Meer weten? Lees dan vooral onze Nokia 7.2-review.

3: Poco X3 NFC

De Xiaomi Poco X3 NFC is het nieuwste model in dit overzicht en biedt een ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding. Zo is het toestel voorzien van een krachtige Snapdragon 732G-processor met 6GB werkgeheugen en een 120Hz-scherm voor soepele beelden. Die laatste feature vind je vooral op dure smartphones als de OnePlus 8 Pro.

Het scherm is 6,67inch groot. De Poco X3 NFC heeft verder een grote 5160 mAh-accu en laadt erg snel op (met 33 Watt) via usb-c.

Poco belooft dat de smartphone tot het najaar van 2023 regelmatig systeemupdates krijgt, te beginnen met Android 11. Wanneer die update uitkomt, is echter nog niet duidelijk. Houd Android Planet in de gaten, want binnenkort verschijnt onze uitgebreide review van dit toestel.

Xiaomi Poco X3 NFC Welke Xiaomi Poco X3 NFC wil je? Selecteer: 64GB 128GB Nieuw los vanaf € 229,00 Xiaomi Poco X3 NFC met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 15,50 p/m Abo: € 7,00 p/m Toestel: € 8,50 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

4: Motorola Moto G8 Power

De Motorola Moto G8 Power is een goede keuze als je een voordelige smartphone met stock-Android en een lange accuduur zoekt. Dankzij de 5000 mAh-accu gaat het toestel twee dagen mee. Het opladen gaat vlot via usb-c.

Het scherm van de Moto G8 Power meet 6,4 inch en toont een scherpe full-hd-resolutie. De smartphone draait op een Snapdragon 665-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte.

Het is op moment van publicatie nog niet bekend wanneer Motorola een Android 11-update uitbrengt voor de Moto G8 Power. Naar verwachting gebeurt dit eind 2020.

5: Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Met de Xiaomi Redmi Note 9 Pro krijg je een krachtige smartphone voor een hele scherpe prijs. Het toestel draait op een snelle Snapdragon 720G-processor met liefst 6GB werkgeheugen en minimaal 64GB opslaggeheugen. Achterop zitten vier camera’s.

De Redmi Note 9 Pro is ook voorzien van fijne features als een nfc-chip, een infraroodsensor om je tv te bedienen en ondersteuning voor razendsnel opladen. Xiaomi levert de benodigde 30 Watt-stekker mee in de doos. Dankzij de 5020 mAh-accu kun je de telefoon twee dagen gebruiken.

Op de Redmi Note 9 Pro is de MIUI-schil van Xiaomi geïnstalleerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de smartphone een Android 11-update krijgt. MIUI wijkt visueel en qua features af van stock-Android, en is meer aanwezig. Voor de een is dat een pluspunt, voor de ander een minpunt.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Welke Xiaomi Redmi Note 9 Pro wil je? Selecteer: 64GB 128GB Nieuw los vanaf € 227,00 Xiaomi Redmi Note 9 Pro met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 15,00 p/m Abo: € 7,00 p/m Toestel: € 8,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

Lees meer over de toekomst van Android