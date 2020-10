Google staat op het punt om een goedkopere Nest-thermostaat uit te brengen. Deze heeft geen touchscreen, maar bedien je via handgebaren. De nieuwe Google-thermostaat gaat zo’n 110 euro kosten en is daarmee flink goedkoper dan het huidige assortiment.

‘Goedkopere Google Nest-thermostaat op komst’

Dat schrijft Bloomberg. Het Amerikaanse zakenblad heeft gesproken met mensen die op de hoogte claimen te zijn van het nieuwe apparaatje. Volgens hen brengt Google snel een nieuwe Nest-thermostaat uit. Deze is niet alleen goedkoper dan de huidige modellen, maar werkt ook net even anders.

Je zou de nieuwe Nest-thermostaat namelijk via handgebaren gaan bedienen. Op die manier kun je bijvoorbeeld met je handen zwaaien om door instellingenmenu’s te navigeren, of de temperatuur bedienen. Uiteraard kun je ook tegen de Nest-thermostaat praten via de Google Assistent, de slimme spraakassistent van Google.

De betaalbare thermostaat heeft volgens de bronnen een Soli-sensor aan boord om handbewegingen te herkennen. Deze sensor kennen we van de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL, twee smartphones die vorig jaar verschenen. Bloomberg schrijft dat een touchscreen achterwege blijft, waarschijnlijk om de kosten te drukken.

Het nieuwe smart home-apparaat van Google wordt volgens de ingewijden met een adviesprijs van 129 dollar (omgerekend zo’n 110 euro) flink goedkoper dan het huidige assortiment. Voor de reguliere Nest Learning-thermostaat betaal je momenteel 249 euro. De Nest Thermostat E, het huidige instapmodel, is voor een adviesprijs van 219 euro verkrijgbaar.

Google zet in op Nest

Google schenkt steeds meer aandacht aan smart home-producten. Zo kun je inmiddels zowel speakers, thermostaten, deurbellen als beveiligingscamera’s bij het bedrijf kopen.

Onlangs bracht men een opvolger voor de Google Home, Googles eerste slimme speaker, uit: de Google Nest Audio. Ook de Chromecast, een apparaatje dat iedere ‘domme’ tv ‘slim’ kan maken, kreeg een opvolger. Jammer genoeg komt de Chromecast met Google TV, zoals hij voluit heet, voorlopig niet in Nederland uit. De Nest Audio verschijnt hier wel: op 15 oktober ligt ‘ie in de winkel voor 99,99 euro.

