Google Chrome heeft een incognitomodus waarmee je anoniem kunt surfen. Althans, dat is de bedoeling. Een aantal gebruikers klaagt Google aan omdat het bedrijf ze toch zou volgen in deze modus.

Volgt Google Chrome gebruikers in incognitomodus?

Google heeft vergeefs geprobeerd om een rechtszaak tegen te houden over de incognitomodus van Google Chrome. Drie gebruikers claimen dat het bedrijf hun online activiteit toch volgt als ze deze modus gebruiken. Die is juist bedoeld om mensen anoniem te laten browsen.

Google vindt de claim onzin. Als gebruikers een incognito-venster openen, staat duidelijk aangegeven dat werkgevers, websites en internetproviders hun activiteit mogelijk nog wel kunnen volgen. De rechter wil de zaak toch behandelen, omdat Google websites de middelen zou geven om data te vergaren. Volgens de aanklagers komen deze gegevens uiteindelijk zelfs gewoon weer bij Google terecht.

In de aanklacht staat onder meer het volgende: ‘Google weet wie je vrienden zijn, wat je graag eet en wat je favoriete kleur is. Ze weten zelfs de meest intieme en mogelijk beschamende dingen die je online doet. Of je nu het advies opvolgt om je activiteit privé te houden of niet.’

Google wil juist inzetten op privacy

Deze rechtszaak over de incognitomodus van Chrome komt op een ongelukkig moment voor Google. Het bedrijf probeert zijn imago op het gebied van privacy juist te verbeteren. Recent beloofde Google dat het vanaf volgend jaar geen cookies van derde partijen meer zal gebruiken om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen. Die informatie is veel geld waard voor adverteerders, die zo weten welke reclames het meest kansrijk zijn.

Toen de eerste developer preview van Android 12 verscheen, kondigde Google bovendien aan dat gebruikers meer controle over hun privacy krijgen. Mogelijk legt het bedrijf trackers aan banden in de nieuwe versie van het besturingssysteem. Daarmee zou het de grote concurrent uit Cupertino nadoen. Apple geeft gebruikers inmiddels een trackerwaarschuwing als een app of website hun gedrag wil volgen.

